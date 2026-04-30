Nuevo esquema para tramitar tu testamento en Tabasco que debes conocer

Le decimos fin al tedioso trámite burocrático que generaba dolor de cabeza a quienes gestionaban su testamento, ahora no será necesario conseguir testigos que cumplan con los requisitos de ser mayores de edad, sin parentesco, que sepan leer y escribir, además de contar con una identificación oficial.

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Ahora el trámite de testamento en Tabasco podrá ser personal, de “tú a tú” y completamente confidencial con el Notario Público.

La moficiación está inspirada en cómo se lleva el trámite en la Ciudad de México (CDMX) y otros estados donde ya es una realidad el poder hacer tu testamento sin necesidad de terceros, lo que agiliza por completo el proceso.

¿Qué es un testamento público abierto en Tabasco?

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es una herramienta legal para evitar el riesgo de intestado como juicios largos, pleitos familiares y demás situaciones incómodas.

Se realiza ante un Notario Público para que la persona exprese libremente su voluntad para la disposición de sus bienes y derechos luego de su muerte.

La diferencia radica en que, el acto personalizado es revocable y solemne, lo que garantiza seguridad jurídica, siendo el notario quien redacta el documento, asesora al ciudadano y asegura el cumplimiento de las formalidades legales.

En términos concisos, el notario funge como un “juez de paz” que escucha el deseo de la persona y lo escribe de forma correcta para que nadie pueda pelear por el testamento después, y se puede cambiar tantas veces como quieras antes de morir.

Beneficios y requisitos del nuevo trámite de testamento en Tabasco

Privacidad absoluta

Mayor seguridad jurídica

Asimismo, los requisitos que pide el estado de acuerdo con la Notaría 17 de Tabasco, son:

Ser mayor de edad

Estar en pleno uso de tus facultades mentales

Identificación oficial como INE, pasaporte, etc.

CURP

Acta de Nacimiento

Nombre del albacea

Cabe destacar que, el costo ronda entre los $2,500 a los $3,000 pesos mexicanos.