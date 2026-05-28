La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que el clima en México de este jueves 28 de mayo se verá afectado por una vaguada en altura, la onda tropical número dos, así como por un frente frío fuera de temporada, eventos que provocarán lluvias y tormentas, así como rachas fuertes de viento en varios estados.

A través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se dio a conocer que las costas de Oaxaca y Guerrero se verán afectadas por lluvias muy fuertes, además de que se esperan lluvias puntuales en las zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Clima en CDMX y Edomex para este jueves 28 de mayo

De acuerdo con los mismos pronósticos de las autoridades, en la Ciudad de México (CDMX) se prevén lluvias con intervalos de chubascos, los cuales estarán acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otro lado, también se esperan temperaturas máximas de 28°C.

En cuanto al Estado de México (Edomex), se informó que se espera las mismas condiciones que en la capital, así como viento de componente norte que dejará rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Clima en Puebla y Querétaro para este 28 de mayo

Para Puebla, la Conagua señaló que se esperan lluvias intensas de hasta 50 mm, así como rachas de viento de 50 kilómetros por hora y temperaturas máximas de 40 °C en las zonas del norte y suroeste de la entidad.

En Querétaro, se esperan lluvias aisladas, rachas de viento de hasta 50 km/h y temperaturas máximas de 35°C, esto en la zona norte de la entidad.

¿En qué estados de México lloverá hoy 28 de mayo?

Los estados del país que tendrán presencia de lluvia intensa este último jueves del mes de mayo son: