Así funcionará el transporte público sobre el puente Nichupté: rutas y fecha probable de inauguración

El nuevo Puente Nichupté no solo permitirá reducir tiempos de traslado entre Cancún y la Zona Hotelera, también contará con nuevas rutas de transporte público que utilizarán esta vía para conectar distintos puntos de Quintana Roo.

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) confirmó que el proyecto contempla recorridos directos sobre el puente con unidades adaptadas para agilizar el traslado diario de trabajadores, residentes y visitantes.

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¿Cuándo comenzará a operar el transporte público en el puente Nichupté?

Las primeras pruebas operativas del sistema están previstas para finales de mayo, mientras que el arranque formal del servicio se proyecta entre agosto y septiembre de 2026.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva confirmada por autoridades estatales, la información más reciente apunta a que las nuevas rutas comenzarían operaciones durante el segundo semestre del año.

🌉🚘 Conoce cómo funciona el #PuenteNichupté en su primera etapa



Para mejorar la movilidad en #Cancún, esta nueva conexión opera con carriles dinámicos que se ajustan según los horarios de mayor circulación, facilitando el acceso y salida de la Zona Hotelera. 🚗✨ pic.twitter.com/JIdCmv0W96 — Gobierno Quintana Roo (@GobQuintanaRoo) May 9, 2026

¿Qué rutas pasarán sobre el puente Nichupté?

Hasta ahora, Imoveqroo adelantó que serán dos rutas de transporte las que utilizarán el nuevo corredor vial.

Los recorridos iniciarían en puntos estratégicos de Cancún como:

Avenida Kabah

Avenida Cancún, también conocida como Las Torres

Desde ahí, las unidades cruzarán el puente para enlazar directamente con la Zona Hotelera de Cancún mediante trayectos más rápidos.

Las autoridades todavía no publican las paradas definitivas ni los nombres oficiales de las rutas.

¿Cómo funcionará el nuevo servicio de transporte?

El sistema operará con entre 18 y 20 unidades de transporte equipadas con accesibilidad universal y diseño de piso bajo para facilitar el acceso de usuarios.

Uno de los puntos clave del proyecto es que las unidades circularán sobre el puente sin realizar paradas intermedias, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de recorrido.

De manera preliminar, el horario contemplado para operar sería de 4:30 de la mañana a 1:00 de la madrugada, aunque todavía podría ajustarse conforme avance la implementación.

¿Qué pasará con el transporte turístico y hotelero?

La gobernadora Mara Lezama señaló que el nuevo esquema busca priorizar la movilidad diaria de habitantes y trabajadores de Cancún, además de evitar una posible saturación vehicular sobre el puente.

Por ello, el proyecto de transporte público está enfocado principalmente en rutas de uso cotidiano para personas que se trasladan entre la ciudad y la Zona Hotelera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado tarifas oficiales ni el esquema de pago que tendrá el servicio una vez que entre en operación.

¿Cómo es el Puente Nichupté?

La nueva infraestructura tiene una longitud aproximada de 11.2 kilómetros y conecta la zona de avenida Kabah y Colosio con el Boulevard Kukulcán y la Zona Hotelera de Cancún.

El puente permitirá circulación de automóviles, motocicletas y transporte público, además de contar con carriles reversibles para mejorar el flujo vehicular durante horas de mayor demanda.

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