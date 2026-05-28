Es oficial en Edomex: cierran camino en Huixquilucan por nuevas grietas y riesgo de deslave

El Camino al Acueducto, también conocido como Camino Viejo a Huixquilucan, en Edomex, está cerrado a la circulación. La medida fue tomada por autoridades municipales ante el riesgo que representa un deslave activo en la zona, agravado por las lluvias recientes que generaron nuevas grietas en el cuerpo asfáltico.

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¿Qué tan grave es el deslave en el Camino al Acueducto de Huixquilucan?

El deslizamiento original en esta zona de Edomex ocurrió el 29 de junio de 2025 y tiene una extensión de 20 metros de longitud por 30 metros hacia la ladera. Marco Antonio Heredia, coordinador municipal de Protección Civil de Huixquilucan, explicó el alcance del daño: “Se fue parte de la cinta asfáltica y quedó a escasos cuatro metros del Acueducto Lerma”.

La semana pasada, Protección Civil del Estado de México realizó una visita técnica al lugar y constató que las lluvias recientes agravaron la situación: "el cuerpo asfáltico ya presenta nuevas grietas“, confirmaron las autoridades tras el recorrido.

La vialidad afectada es una de las más transitadas de la zona. Según Heredia, “desahoga gran parte del tráfico de muchas personas que salen hacia Toreo y a la Ciudad de México”, por lo que su cierre impacta directamente a los habitantes de San Bartolomé Cuautepec y Loma del Carmen.

¿Cuál es el estado del Camino Viejo a Huixquilucan?

El coordinador de Protección Civil reconoció que la vía “es de competencia federal” al estar ubicada junto al Acueducto Lerma.

Un día después del deslave, las autoridades de Huixquilucan enviaron oficios tanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua). No obstante, advirtieron, hasta el momento las dependencias no han emitido una resolución sobre las acciones a implementar. Por el momento, el cierre sigue vigente mientras se aguarda una respuesta federal.

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