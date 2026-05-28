En el marco del Hot Sale 2026, Walmart lanzó una de las ofertas más atractivas en smartphones de gama media-alta con el Motorola Edge 60 5G, un dispositivo que destaca por su potente cámara de 50 megapíxeles y amplio almacenamiento.

El Motorola Edge 60 5G cuenta con 512GB de almacenamiento interno, ideal para usuarios que requieren espacio para aplicaciones, fotografías, videos y archivos grandes. El celular se encuentra disponible en colores verde y azul.

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Motorola Edge 60 5G precio

Actualmente, el equipo se encuentra disponible por solo 5,129 pesos, cuando su precio regular es de 9,899 pesos, lo que representa un ahorro total de 4,770 pesos para los consumidores.

Además del importante descuento, Walmart ofrece la posibilidad de pagar el dispositivo hasta a 6 meses sin intereses de 854.83 pesos mensuales.

Otro beneficio para los compradores es la política de devolución de Walmart, que permite regresar el producto hasta 30 días después de haberlo recibido. Puedes encontrar la oferta aquí.

Motorola Edge 60 5G características

El Motorola Edge 60 es un smartphone premium de gama media destacado por su pantalla curva pOLED de 6.7 pulgadas (120 Hz), procesador MediaTek Dimensity 7300, cámara triple de 50 MP con estabilización óptica y batería de 5200 mAh con carga rápida de 68W.

Pantalla: 6.7″ pOLED, resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Memoria: Hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Cámaras: Principal de 50 MP (con OIS). Ultra gran angular de 50 MP. Telefoto de 10 MP con zoom óptico 3x. Frontal de 50 MP.

Batería y carga: 5200 mAh con cargador rápido TurboPower de 68W.

Diseño y resistencia: Certificación IP68 contra agua/polvo y respaldo en cuero vegano en colores certificados por Pantone.

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