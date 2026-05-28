Confirmado por la Legislatura de Querétaro: lanzan iniciativa para acabar con los bloqueos en carreteras

El diputado Memo Vega, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro, planteó modificar el Código Penal estatal para sancionar conductas que impidan el libre tránsito en carreteras.

La propuesta del legislador apunta a bloqueos que generen afectaciones graves a la seguridad, la economía o la prestación de servicios esenciales como ambulancias, traslado de mercancías y acceso a hospitales.

“Hoy vemos carreteras tomadas durante horas o incluso días completos, afectando el traslado de trabajadores, estudiantes, turistas, mercancías, ambulancias y servicios esenciales, mientras la autoridad federal simplemente permanece ausente“, señaló Vega.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué propone la nueva ley contra bloqueos carreteros en Querétaro?

La iniciativa plantea sancionar la obstrucción ilícita de movilidad cuando se impida total o parcialmente el libre tránsito en vías estratégicas mediante bloqueos que generen afectaciones graves. El Congreso de Querétaro analiza la propuesta antes de dictaminarla en comisiones y someterla a votación en el pleno.

Alemania, Francia, España y diversos estados de Estados Unidos ya cuentan con legislación para sancionar bloqueos en infraestructura estratégica, un marco que Memo Vega señaló como referencia para la propuesta queretana.

Propone Memo Vega fortalecer legislación para evitar bloqueos carreteros que afectan a los queretanos

*Información enviada de la Oficina del Diputado Guillermo Vega Guerrero.#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/cX4IjORtMk pic.twitter.com/SAg3EMt8z3 — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) May 20, 2026

¿Qué pasa con el derecho a la protesta en Querétaro con esta iniciativa?

Memo Vega subrayó que la propuesta no busca limitar la libertad de expresión ni el derecho a la protesta legítima. El objetivo declarado es distinguir entre manifestaciones que no interrumpen el tránsito y los bloqueos que paralizan carreteras y afectan servicios esenciales.

“No podemos permitir que los queretanos queden indefensos ante bloqueos ilegales tolerados por la inacción del Gobierno Federal. La libertad de manifestación no puede convertirse en un permiso para paralizar carreteras, afectar hospitales, detener el comercio o poner en riesgo vidas humanas”, afirmó.

Bloqueo en la autopista Mexico Queretaro Se registra bloqueo en la autopista México-Querétaro por vecinos de la colonia Cuarta Transformación (Especial)

Quienes transiten por carreteras de Querétaro deberán seguir el avance de esta propuesta en el Congreso local. De aprobarse, el estado contaría con sanciones específicas para los bloqueos carreteros, sin depender de la actuación federal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.