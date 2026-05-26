Los conductores nuevamente se enfrentarán a bloqueos hoy martes 26 de mayo y las complicaciones causadas por accidentes en las carreteras, pues de acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) hay cierres totales, parciales y carga vehicular.

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¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy martes?

Libramiento Oriente de Chihuahua

Después de dos horas de afectaciones, Capufe informó que se restableció la circulación en ambos sentidos del Libramiento Oriente de Chihuahua, a la altura del kilómetro 24.

En la zona continúan las maniobras de grúa para retirar la unidad siniestrada, por lo que se pide a los conductores manejar con precaución y bajar la velocidad.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Libramiento Oriente de Chihuahua, km 24. Se informa a las personas usuarias que se restablece la circulación en ambos sentidos.



El personal continúa realizando las maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada, al momento sin afectación a los… — CAPUFE (@CAPUFE) May 26, 2026

Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza

La autopista Acatzingo-Cd. Mendoza registra carga vehicular a la altura de la plaza de cobro Esperanza, en dirección a Acatzingo, sin que se reporten incidentes.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 26, 2026

Carretera Querétaro-Irapuato

Guardia Nacional alertó a los conductores sobre el cierre total de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 054-400, de la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura de la localidad La Liebre.

#ViaLibre en #Guanajuato tras cierre total de circulación por #AccidenteVial cerca del km 054+400, de la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura de la Loc. la Liebre. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 26, 2026

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