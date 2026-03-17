Morelos prepara el programa Baño Seguro para adultos mayores: requisitos y fecha límite para registrarse

Con el fin de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los adultos mayores en Morelos, el Gobierno del estado puso en marcha una nueva etapa del programa “Baño Seguro”, enfocado en hacer más seguros los espacios dentro del hogar, especialmente el baño.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Bienestar, busca prevenir accidentes y fomentar la autonomía de este sector de la población, con apoyos dirigidos principalmente a quienes viven en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué incluye el programa Baño Seguro en Morelos?

El programa contempla la entrega de 500 paquetes de apoyo, diseñados para facilitar el uso del baño y reducir riesgos dentro de casa. Cada paquete incluye:

Aumento para baño

Silla de ducha

Silla con cómodo (tipo WC)

Dos barras de seguridad

Autoridades estatales señalaron que este tipo de adecuaciones en el hogar representan una medida efectiva para proteger la integridad de las personas adultas mayores y apoyar su independencia en actividades cotidianas.

El apoyo contempla una silla de ducha, una silla con cómodo (tipo WC), entre otros elementos. |Imagen Ilustrativa

Requisitos para registrarse al programa Baño Seguro

Las personas interesadas pueden realizar su registro en línea del 2 de marzo al 30 de abril de 2026 mediante su cuenta LlaveMx.

En caso de no contar con ella, es posible crearla con la CURP en el sitio: https://www.llave.gob.mx

Posteriormente, el registro se completa en: https://www.morelos.gob.mx/bano-seguro

Los requisitos son:

Identificación oficial vigente (INE con domicilio en Morelos, constancia de residencia, pasaporte o cartilla militar)

CURP actualizada

Los documentos deben subirse en formato PDF o JPG, con buena calidad, sin tachaduras ni enmendaduras.

Tras completar el registro, el sistema asignará un número de folio único. Es importante considerar que este folio no garantiza la aprobación del apoyo, ya que las solicitudes serán evaluadas posteriormente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.