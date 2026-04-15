CDMX consigue meta de vacunación contra el sarampión

La CDMX consiguió vacunar contra el sarampiónal 67% de la población objetivo, pero seguirá campaña de inmunización.

La CDMX consiguió vacunar contra el sarampiónal 67% de la población objetivo, pero seguirá campaña de inmunización. | Getty Images

La Ciudad de México (CDMX) consiguió la meta de vacunación contra el sarampión, luego de que el 67% de la población objetivo, es decir las personas de 0 a 49 años, se inmunizara. Sin embargo, las autoridades continuarán con las campañas de salud para evitar que los contagios se incrementen.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló en conferencia de prensa que “se puede decir que el brote está controlado”, pero no se debe bajar la guardia, ya que la entidad reporta entre seis y ocho contagios diarios de sarampión.

La mandataria capitalina recalcó que aunque el brote de sarampión no comenzó en la entidad, sino “más allá de nuestras fronteras”, se extendió a lo largo y ancho de México y puso a prueba a la CDMX.

Recordó que en agosto de 2025 inició la vacunación a pesar de que la CDMX no tenía casi ningún contagio, así como alguna muerte, es decir que se aplicó una estrategia inmediata, la cual incluyó el despliegue de 150 puntos de inmunización con horarios extendidos y en puntos de gran afluencia por ejemplo escuelas y transportes públicos para poder contener la transmisión.

¿Cuál es la población más afectada por el sarampión?

Hasta el momento la CDMX registra 806 casos de sarampión, de los cuales 111 viven en el Estado de México. Los contagios se concentran principalmente en la población cuyas edades oscilan entre los 25 y 39 años y la mayoría no tienen antecedentes de la vacuna.