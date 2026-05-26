Operativo mochila de la SEP: ¿en dónde y por qué se implementaría?

La Secretaría de Educación de Puebla descartó que se vaya a realizar un “Operativo mochila” en escuelas de la entidad.

En su lugar, la dependencia apostará por una estrategia integral enfocada en la cultura de paz y el respeto a los derechos humanos, basada en el diálogo, la prevención y la participación de toda la comunidad educativa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué se iba a implementar un “Operativo mochila” en Puebla?

El método se iba a implementar luego de las amenazas de agresiones y tiroteos registradas recientemente en planteles educativos.

El hecho de violencia más reciente ocurrió el lunes 25 de mayo en una escuela de Coronango, en donde se encontró un mensaje amenazante en los sanitarios contra maestras de la institución.

Manuel Viveros Narciso, titular de la dependencia, confirmó que fueron evacuados 747 alumnos y tras aplicar los protocolos de seguridad se constató que no había armas de fuego en el plantel.

¿Qué harán las autoridades para evitar que los alumnos ingresen armas a las escuelas?

El funcionario explicó que el plan incluye la realización de foros con especialistas, docentes y padres de familia, además de acciones de intervención y acompañamiento para atender problemáticas que afectan a estudiantes.

Además, se contempla la participación de expertos en psicología y seguridad.

Las medidas buscan fortalecer la convivencia escolar y prevenir situaciones de riesgo en instituciones educativas de Puebla.

Los encuentros permitirán construir propuestas conjuntas para detectar factores de riesgo y generar mecanismos de prevención dentro de las escuelas. El primero de ellos será el 12 de junio en el Centro Escolar José María Morelos y Pavón, dirigido a educación básica. El segundo tendrá lugar el próximo 24 de junio en la UPAEP y el CONALEP.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.