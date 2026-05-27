Giro en el transporte de Veracruz: a partir de junio entrará en vigor el nuevo programa de reordenamiento y así impactará en los usuarios

La gobernadora Rocío Nahle García presentó formalmente el programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Público y el esquema de Apoyo a Concesionarios en Veracruz. El plan estipula la regularización forzosa de rutas, actualización del padrón de operadores y renovación de vehículos de pasaje y carga a partir del 1 de junio de 2026.

Las nuevas directrices en la entidad obligan al registro de choferes ante la Dirección General de Transporte para validar la identidad de los conductores antes de emitir los tarjetones oficiales.

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¿Cuándo entra en vigor el reordenamiento del transporte público en Veracruz?

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Aniel Alberto Altamirano Ogarrio, determinó que la aplicación de los operativos de revisión vehicular e identidad se ejecutará mediante una estrategia dividida en dos etapas cronológicas consecutivas. La primera fase abarcará desde el mes de junio hasta diciembre del año en curso, auditando un padrón inicial de 14 mil 709 unidades vehiculares vigentes en la entidad.

Esta primera etapa de regularización concentrará las inspecciones de manera exclusiva sobre las modalidades de pasajeros urbanos, foráneos y transporte escolar, sumando a los camiones de carga y camiones del servicio rural mixto. La incorporación del sector de taxis se postergará hasta el ciclo fiscal de 2027 debido a la densidad de concesiones y la complejidad de su cobertura geográfica.

¿Cuáles son los requisitos y estímulos económicos para el transporte público en Veracruz?

Los concesionarios que mantengan trámites rezagados o adeudos vehiculares dispondrán de una matriz de resolución diseñada para regularizar la titularidad de los permisos sin enfrentar multas acumuladas. El programa incluye exenciones del 100% en adeudos de control vehicular y tenencia correspondientes al año 2021 y periodos anteriores, además de subsidios que oscilan entre el 30% y el 50% en la adquisición de placas de circulación nuevas.

Para incentivar el cumplimiento oportuno de la ley, las ventanillas de recaudación autorizaron un esquema decreciente de estímulos fiscales aplicables a los trámites de identificación, operación y cesión de derechos de las concesiones:

Junio: aplicación de un 30% de descuento directo en el costo del trámite.

aplicación de un 30% de descuento directo en el costo del trámite. Julio: reducción del 25% sobre el precio de los derechos de operación.

reducción del 25% sobre el precio de los derechos de operación. Agosto: asignación de un 20% de beneficio fiscal en las ventanillas estatales.

Transporte público en Veracruz Los usuarios se verían beneficiados con unidades más modernas y conductores con sus documentos en regla. (Klaus Vedfelt/Getty Images)

Los conductores autorizados deberán portar permanentemente el tarjetón oficial visible dentro de la unidad para evitar el retiro del vehículo por parte de los elementos de tránsito estatal. Los operadores que busquen mantener la vigencia de sus rutas tienen que acudir de forma obligatoria a los módulos de seguridad pública para registrar sus datos de aptitud física y documentación legal.

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