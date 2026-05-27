Comercios son obligados por el crimen organizado a instalar máquinas tragamonedas

En municipios del sur de Zacatecas se ha registrado una tendencia preocupante: propietarios de tiendas de abarrotes y otros negocios están expuestos a que en cualquier momento grupos de personas lleguen a sus locales para instalar, sin su consentimiento, máquinas tragamonedas manejadas por grupos del crimen organizado con fines de extorsión.

¿Cómo utiliza el crimen organizado las máquinas tragamonedas?

En uno de los casos, varias personas llegaron a su negocio para llevar una máquina tragamonedas. Al principio, el propietario del negocio pensó que se trataba de algún proveedor que le estaba ofreciendo contratar este servicio, pero le dijeron que le iban a dejar el aparato y después ellos mismos se encargarían de recoger el dinero que se iba a juntar; ahí fue cuando se dio cuenta que no le estaban preguntando, sino que le estaban ordenando.

Este mismo testimonio señaló que al escuchar eso no hizo más preguntas, dejó pasar el tiempo, pero tampoco se volvió a sentir tranquilo, pues los sujetos, u “hombres malos”, podían pasar a recoger el dinero en cualquier momento, incluso en la noche cuando ya había cerrado, pero él debía atenderlos y abrirles a cualquier hora.

Ante recomendaciones de su familia optó que tal vez lo mejor por su seguridad era cerrar el negocio.

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Otro testimonio, consultado por el diario El Universal, dentro de la misma región sur de Zacatecas, compartió que consideró que era una buena idea para su negocio viajar a Guadalajara y comprar máquinas tragamonedas, desconociendo que instalar este tipo de aparatos es un delito federal.

“Creo que nadie o mucha gente no sabemos que es un delito federal”, reconoció.

Con las máquinas ya instaladas en su negocio, un día llegaron varios hombres pertenecientes a un grupo criminal para avisarle que le iban a confiscar las máquinas, él dejó que procedieran sin oponer resistencia.

Este segundo testimonio se mostró sorprendido a que este tipo de máquinas, que por años fueron instaladas por todo tipo de negocios, ahora son utilizadas por grupos del crimen organizado para su propio beneficio y con la intención de extorsionar a comerciantes y emprendedores.

“No sabíamos que tener y operar estas maquinitas era un delito, porque muchos llegamos a ir a jugar a las maquinitas; eso era y es una diversión, pero creo que los tiempos han cambiado”, explicó.

Este segundo comerciante añadió que considera que los gobiernos deberían alertar a niños y jóvenes para para evitar que sean enganchados por grupos del crimen organizado.

Sur de Zacatecas, un foco rojo en seguridad

Hace ocho meses, el municipio de Tabasco, Zacatecas, fue identificado como un foco rojo por autoridades de seguridad estatales debido a la incursión de grupos criminales relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se sabe recientemente ha intensificado sus actividades en la región.

Autoridades han implementado estrategias para combatir las actividades ilícitas del grupo criminal, entre las que destacan las máquinas tragamonedas utilizadas para enganchar a menores de edad y también para obtener ingresos.

Estos operativos no solo se realizan en la zona sur de Zacatecas, sino también en otras regiones del estado, donde grupos criminales no solo imponen el uso de máquinas tragamonedas, sino también mercancías.

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