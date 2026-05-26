Colonias SIN AGUA en Chihuahua hoy; suspenden el servicio hasta por 72 horas

¿Te quedaste sin agua? Desde las primeras horas de este martes 26 de mayo, decenas de familias y negocios de algunas zonas de Chihuahua sufren una baja de presión o la suspensión total del suministro de agua potable.

Esta semana se estarán realizando labores de mantenimiento que podrían extenderse hasta el jueves 28 de mayo. Por esta razón, los vecino de al menos 5 colonias de Ciudad Juárez deberán tomar medidas para administrar el agua que hayan podido almacenar. Te contamos cuáles son las zonas afectadas.

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¿Por qué no hay agua en Ciudad Juárez hoy?

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que sus técnicos comenzarán trabajos de mantenimiento de cara a la temporada de calor. A partir de este martes se realizará el reemplazo de equipo en el pozo 206, ubicado en la colonia Simona Barba.

💧Más presión para la temporada de calor en Sierra Vista, Pedregal de San Isidro, Jardines de Roma, Senderos del Sol y San Ángel.

Este sistema de rebombeo que trabajará las 24 horas para beneficiar a más de 30mil habitantes con mejor presión.💧 pic.twitter.com/aEHjdl1jpO — JMAS Juárez (@jmasjuarez) May 12, 2026

La junta explicó que los vecinos podrían notar baja presión o incluso la falta total del servicio de agua potable, tanto en sus hogares, como en sus negocios, en al menos cinco colonias del municipio de Ciudad Juárez.

¿Qué colonias de Ciudad Juárez se quedan sin agua esta semana?

Los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica afectarán principalmente a las siguientes colonias que se quedan sin agua hoy:

Parajes del Sur

Carlos Castillo Peraza

Olivia Espinoza Bermúdez

Rincón de la Mesa

Asimismo, se informó que podrían resultar afectados los vecinos del suroriente de la ciudad.

Las autoridades explicaron que estos trabajos de mantenimiento son indispensables en la temporada de calor, ya que es cuando crece la demanda de agua potable.

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