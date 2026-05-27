CDMX va contra el robo de agua; así castigarán a quienes la acaparen

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para castigar de forma mucho más severa a quienes realicen extracción y venta ilegal de agua en la capital del país.

Los legisladores tomaron esta medida como una estrategia para perseguir una práctica que opera mediante tomas clandestinas, redes irregulares y esquemas de lucro alrededor de un recurso indispensable para la población.

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Robar agua en CDMX saldrá caro; revelan penas oficiales

Durante la sesión de este miércoles 27 de mayo, los legisladores avalaron cambios importantes al Código Penal local para imponer penas severas a quienes acaparen el agua. Esta reforma tipifica y sanciona el delito de extracción y venta ilícita de agua, para quien comercialice y aproveche ilegalmente este recurso hídrico.

Esta reforma busca cerrar vacíos legales para que las autoridades cuenten con las herramientas necesarias para perseguir este delito.

¿De cuánto es la pena por robar agua en la CDMX?

Uno de los puntos más importantes de la reforma al Código Penal capitalino son las penas más severas.

A partir de ahora, recibirá una pena de entre seis y 11 años, quien con conocimiento de su ilicitud y con el fin de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, impida, obstaculice o condicione de forma indebida el acceso o la disposición de agua potable proveniente de fuentes públicas, mediante la exigencia de dádivas, condiciones o cualquier coacción.

Y, en caso de que el delito sea cometido por un funcionario la pena será de entre siete a 11 años de prisión.

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