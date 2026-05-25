Lunes sin agua en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco; zonas afectadas por el corte este 25 de mayo

El corte de agua hoy, 25 de mayo, en la CDMX afectará a decenas de familias de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, luego de que autoridades capitalinas informaran sobre trabajos programados en la infraestructura hidráulica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) confirmó que la suspensión temporal del suministro se debe a labores de mantenimiento y reparación en la red, por lo que algunas colonias podrían registrar baja presión o falta total de agua durante más de 48 horas.

¿Por qué no hay agua en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco?

De acuerdo con la dependencia capitalina, el corte de agua en CDMX forma parte de trabajos preventivos para mejorar el funcionamiento del sistema hidráulico y evitar afectaciones mayores en las próximas semanas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @AzcapotzalcoMx y @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ El Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México (OCAVM) realiza trabajos de reparación en la infraestructura eléctrica, debido a la caída de un árbol que… pic.twitter.com/rhOWBRqYSJ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 25, 2026

Las autoridades señalaron que el Organismo de Cuencas Aguas del Valle de México (OCAVM) realiza trabajos de reparación en la infraestructura eléctrica, debido a la caída de un árbol que afectó la llegada de agua en el bloque a los tanques Chalmita.

¿Qué colonias se quedan sin agua en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco hoy?

En Gustavo A. Madero, algunas de las zonas afectadas por el corte de agua hoy son:

Zona Norte

Zo na Poniente

Mientras que en Azcapotzalco se reportan afectaciones en:

Zona Oriente

El corte comenzó desde las 10:00 horas del 24 de mayo y terminará alrededor de las 5:00 horas del 26 de mayo.

¿Qué hacer si no regresa el agua?

SEGIAGUA indicó que no es necesario realizar reportes inmediatos mientras continúan los trabajos programados. Sin embargo, si el servicio no se normaliza después del horario estimado, los usuarios podrán comunicarse a la Línea H2O en el *426, para solicitar pipas gratuitas.