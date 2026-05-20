Confirmado en Edomex: proponen un cambio impensado para eliminar la falta de respeto como infracción cívica

El Congreso del Estado de México (Edomex) recibió una iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para modificar la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios. La propuesta plantea eliminar la disposición que considera una infracción faltar al respeto al público que asiste a eventos o espectáculos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué buscan eliminar la falta de respeto como infracción en Edomex?

La iniciativa que llegó al Congreso de Edomex busca que deje de considerarse como infracción la falta de respeto en eventos mediante agresiones verbales, ya sea por parte del propietario del establecimiento, organizadores, personal, artistas, deportistas o los propios asistentes

La propuesta se justifica en que la falta de respeto y la agresión verbal son parámetros demasiado amplios para determinar qué expresión es o no injuriosa. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había decretado la invalidez de diversas disposiciones de esta ley, lo que obliga al Estado a realizar los ajustes correspondientes.

¿Qué otros cambios propone la iniciativa a la Ley de Justicia Cívica del Edomex?

La propuesta también atiende otro punto señalado por la SCJN en una sentencia en donde establece la invalidez del Registro Municipal de Personas Infractoras. En su lugar, se crearía un Registro Municipal de Infracciones en el Edomex, con diferencias clave respecto al esquema actual:

Estaría a cargo del Juzgado

Incluiría datos del expediente, nombre completo, CURP, domicilio y municipio de residencia del infractor

Registraría la resolución, la sanción impuesta y la forma de cumplimiento

📰 Analizará #CongresoEdomex eliminar la falta de respeto como infracción cívica



➡️El Congreso mexiquense recibió de la gobernadora Delfina Gómez iniciativa para eliminar de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios la disposición conforme a la cual es una… pic.twitter.com/cKZEojaBvx — Congreso del Estado de México (@CongresoEdomex) March 19, 2026

¿Para qué serviría el nuevo Registro Municipal de Infracciones en el Estado de México?

Según la iniciativa, el registro tendría como objetivo central servir para el diseño de estrategias de preservación del orden y la paz pública en los municipios del Edomex. Además, se espera que este nuevo registro tenga otros usos previstos:

Instrum entación de programas de bienestar, desarrollo social y de prevención de adicciones

entación de programas de bienestar, desarrollo social y de prevención de adicciones Control y seguimiento de infracciones administrativas

administrativas Prevención de delitos y faltas administrativas

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.