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Trabajo en la SEP: Abren vacantes con salarios de 39 mil pesos

¿Ingeniería o Ciencias Sociales? La Secretaría de Educación Pública busca personal para áreas clave en la CDMX; revisa si cumples con el perfil solicitado.

Abren convocatoria para integrarse al Servicio Profesional de Carrera este 2026 | Gobierno de México

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria pública y abierta No. 17/2026 para integrarse al Servicio Profesional de Carrera, con vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y sueldos de hasta 39 mil pesos mensuales.

El registro ya está disponible y tiene fecha límite para el 29 de abril 2026, por lo que es clave conocer los requisitos y el proceso para que apliques cuánto antes.

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Vacantes SEP 2026: puestos, sueldos y perfiles

La convocatoria incluye dos plazas con distintos perfiles profesionales:

Subdirección de Almacenamiento

  • Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos
  • Adscripción: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
  • Escolaridad: Ingeniería (Sistemas, Computación, Informática, Electrónica o afines)
  • Experiencia: mínimo cinco años en tecnologías de la información
  • Funciones: supervisión de infraestructura de almacenamiento; mantenimiento de centros de cómputo; e implementación de planes de recuperación de desastres

Jefatura de Departamento de Cooperación para América

  • Sueldo mensual bruto: 27 mil 795 pesos
  • Adscripción: Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación
  • Escolaridad: Ciencias Sociales o Educación
  • Experiencia: mínimo tres años en sector público o relaciones internacionales
  • Funciones: gestión de programas educativos en el extranjero; seguimiento a convenios binacionales; y coordinación de acciones educativas con enfoque internacional

¿Cómo aplicar a las vacantes de la SEP en TrabajaEn?

El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, donde los aspirantes deben crear o actualizar su perfil.

Pasos para postularte:

  1. Ingresar al portal TrabajaEn
  2. Buscar la convocatoria 17/2026
  3. Completar el perfil curricular
  4. Enviar la postulación antes del cierre

Calendario oficial de la convocatoria SEP 2026

Las fechas del proceso ya están definidas:

  • Publicación de la convocatoria: 15 de abril de 2026
  • Registro de aspirantes: del 15 al 29 de abril de 2026
  • Evaluaciones y exámenes: a partir del 4 de mayo de 2026
  • Cotejo documental: a partir del 4 de mayo de 2026
  • Entrevistas: a partir del 4 de mayo de 2026
  • Resultado final: hasta el 10 de julio de 2026

De acuerdo a la convocatoria, las fechas exactas de evaluación y entrevistas se notifican de forma individual por el sistema.

Requisitos para aplicar a la convocatoria SEP 2026

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser mexicano(a) o contar con estancia legal para trabajar
  • No haber sido sentenciado por delito doloso
  • No estar inhabilitado en el servicio público
  • No ser deudor alimentario moroso

Documentación obligatoria:

  • Título o cédula profesional
  • Identificación oficial vigente
  • RFC y CURP
  • Comprobantes de experiencia laboral

Toma en cuenta que tendrás puntos a tu favor si tienes disponibilidad para viajar.

La SEP señala que el registro cierra el 29 de abril y no habrá prórrogas en el sistema. Además, cualquier ajuste en fechas será informado únicamente a través de la plataforma oficial, por lo que se recomienda revisar constantemente el perfil en TrabajaEn.

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