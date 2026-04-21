Trabajo en la SEP: Abren vacantes con salarios de 39 mil pesos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria pública y abierta No. 17/2026 para integrarse al Servicio Profesional de Carrera, con vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y sueldos de hasta 39 mil pesos mensuales.
El registro ya está disponible y tiene fecha límite para el 29 de abril 2026, por lo que es clave conocer los requisitos y el proceso para que apliques cuánto antes.
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Vacantes SEP 2026: puestos, sueldos y perfiles
La convocatoria incluye dos plazas con distintos perfiles profesionales:
Subdirección de Almacenamiento
- Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos
- Adscripción: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Escolaridad: Ingeniería (Sistemas, Computación, Informática, Electrónica o afines)
- Experiencia: mínimo cinco años en tecnologías de la información
- Funciones: supervisión de infraestructura de almacenamiento; mantenimiento de centros de cómputo; e implementación de planes de recuperación de desastres
Jefatura de Departamento de Cooperación para América
- Sueldo mensual bruto: 27 mil 795 pesos
- Adscripción: Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación
- Escolaridad: Ciencias Sociales o Educación
- Experiencia: mínimo tres años en sector público o relaciones internacionales
- Funciones: gestión de programas educativos en el extranjero; seguimiento a convenios binacionales; y coordinación de acciones educativas con enfoque internacional
¿Cómo aplicar a las vacantes de la SEP en TrabajaEn?
El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, donde los aspirantes deben crear o actualizar su perfil.
Pasos para postularte:
- Ingresar al portal TrabajaEn
- Buscar la convocatoria 17/2026
- Completar el perfil curricular
- Enviar la postulación antes del cierre
Calendario oficial de la convocatoria SEP 2026
Las fechas del proceso ya están definidas:
- Publicación de la convocatoria: 15 de abril de 2026
- Registro de aspirantes: del 15 al 29 de abril de 2026
- Evaluaciones y exámenes: a partir del 4 de mayo de 2026
- Cotejo documental: a partir del 4 de mayo de 2026
- Entrevistas: a partir del 4 de mayo de 2026
- Resultado final: hasta el 10 de julio de 2026
De acuerdo a la convocatoria, las fechas exactas de evaluación y entrevistas se notifican de forma individual por el sistema.
Requisitos para aplicar a la convocatoria SEP 2026
Los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:
- Ser mexicano(a) o contar con estancia legal para trabajar
- No haber sido sentenciado por delito doloso
- No estar inhabilitado en el servicio público
- No ser deudor alimentario moroso
Documentación obligatoria:
- Título o cédula profesional
- Identificación oficial vigente
- RFC y CURP
- Comprobantes de experiencia laboral
Toma en cuenta que tendrás puntos a tu favor si tienes disponibilidad para viajar.
La SEP señala que el registro cierra el 29 de abril y no habrá prórrogas en el sistema. Además, cualquier ajuste en fechas será informado únicamente a través de la plataforma oficial, por lo que se recomienda revisar constantemente el perfil en TrabajaEn.
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