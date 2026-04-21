Trabajo en la SEP: Abren vacantes con salarios de 39 mil pesos

Abren convocatoria para integrarse al Servicio Profesional de Carrera este 2026

Abren convocatoria para integrarse al Servicio Profesional de Carrera este 2026 | Gobierno de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) la convocatoria pública y abierta No. 17/2026 para integrarse al Servicio Profesional de Carrera, con vacantes en la Ciudad de México (CDMX) y sueldos de hasta 39 mil pesos mensuales.

El registro ya está disponible y tiene fecha límite para el 29 de abril 2026, por lo que es clave conocer los requisitos y el proceso para que apliques cuánto antes.

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Vacantes SEP 2026: puestos, sueldos y perfiles

La convocatoria incluye dos plazas con distintos perfiles profesionales:

Subdirección de Almacenamiento

Sueldo mensual bruto: 39 mil 78 pesos

Adscripción: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Escolaridad: Ingeniería (Sistemas, Computación, Informática, Electrónica o afines)

Experiencia: mínimo cinco años en tecnologías de la información

Funciones: supervisión de infraestructura de almacenamiento; mantenimiento de centros de cómputo; e implementación de planes de recuperación de desastres

Jefatura de Departamento de Cooperación para América

Sueldo mensual bruto: 27 mil 795 pesos

Adscripción: Dirección General de Política Educativa, Mejores Prácticas y Cooperación

Escolaridad: Ciencias Sociales o Educación

Experiencia: mínimo tres años en sector público o relaciones internacionales

Funciones: gestión de programas educativos en el extranjero; seguimiento a convenios binacionales; y coordinación de acciones educativas con enfoque internacional

¿Cómo aplicar a las vacantes de la SEP en TrabajaEn?

El registro se realiza a través de la plataforma TrabajaEn, donde los aspirantes deben crear o actualizar su perfil.

Pasos para postularte:

Ingresar al portal TrabajaEn Buscar la convocatoria 17/2026 Completar el perfil curricular Enviar la postulación antes del cierre

Calendario oficial de la convocatoria SEP 2026

Las fechas del proceso ya están definidas:

Publicación de la convocatoria: 15 de abril de 2026

Registro de aspirantes: del 15 al 29 de abril de 2026

Evaluaciones y exámenes: a partir del 4 de mayo de 2026

Cotejo documental: a partir del 4 de mayo de 2026

Entrevistas: a partir del 4 de mayo de 2026

Resultado final: hasta el 10 de julio de 2026

De acuerdo a la convocatoria, las fechas exactas de evaluación y entrevistas se notifican de forma individual por el sistema.

Requisitos para aplicar a la convocatoria SEP 2026

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Ser mexicano(a) o contar con estancia legal para trabajar

o contar con estancia legal para trabajar No haber sido sentenciado por delito doloso

No estar inhabilitado en el servicio público

No ser deudor alimentario moroso

Documentación obligatoria:

Título o cédula profesional

Identificación oficial vigente

RFC y CURP

Comprobantes de experiencia laboral

Toma en cuenta que tendrás puntos a tu favor si tienes disponibilidad para viajar.

La SEP señala que el registro cierra el 29 de abril y no habrá prórrogas en el sistema. Además, cualquier ajuste en fechas será informado únicamente a través de la plataforma oficial, por lo que se recomienda revisar constantemente el perfil en TrabajaEn.

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