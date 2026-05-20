Giro en el pago de impuestos en Edomex: proponen subsidio del 100% a empresas que cumplan este requisito

El Congreso local analiza una propuesta que transforma la carga tributaria para cientos de empleadores en la entidad. Esta iniciativa busca reducir los costos operativos mediante un beneficio fiscal sin precedentes en territorio de Edomex.

Los dueños de negocios podrán acceder a una condonación total durante el primer año de operación. El plan legislativo establece condiciones específicas para garantizar la igualdad sustantiva y corregir desventajas estructurales en el mercado.

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¿Qué empresas de Edomex recibirán el subsidio del 100%?

La diputada Maricela Beltrán Sánchez presentó un proyecto para reformar el Código Financiero local y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. El objetivo es otorgar un subsidio del 100% en el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Para obtener este beneficio, las empresas deben contratar formalmente a personas con discapacidad mental, motriz o intelectual. El requisito principal es acreditar que el trabajador tiene al menos seis meses continuos laborando en la plantilla.

Esta medida busca integrar a más de 2 millones de personas que viven con alguna limitación en el estado. El apoyo bajará al 50% de subsidio durante el segundo año, siempre que la permanencia laboral supere los 12 meses.

Empresas que ofrecen trabajo para discapacitados en CDMX Empresas que contraten personas con discapacidad tendrán subsidio total en Edomex. (Morsa Images/Getty Images)

Requisitos y plazos para el beneficio fiscal en Edomex

Las autoridades estatales y municipales deben adoptar acciones afirmativas para promover empleos dignos con ajustes razonables. Las dependencias públicas también están obligadas a destinar el 1% de sus plazas de nuevo ingreso a este sector.

Para acceder al subsidio, el patrón debe presentar el alta ante el seguro social y el certificado de discapacidad oficial. También es necesario comprobar el pago efectivo de remuneraciones y mantener condiciones de trabajo libres de discriminación.

El Instituto Mexiquense para la Discapacidad coordinará estos lineamientos junto con la Secretaría del Trabajo para facilitar la vinculación. Los ayuntamientos evaluarán metas anuales progresivas para asegurar que la inclusión laboral sea una realidad en los municipios.

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