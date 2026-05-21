Adiós a la incineración ilegal de cuerpos en Edomex: proponen iniciativa con penas de hasta 12 años de cárcel

En el Congreso del Estado de México fue presentada una iniciativa que busca castigar con hasta 12 años de prisión a quienes cremen, oculten, destruyan o sepulten cuerpos humanos sin autorización legal. La propuesta fue impulsada por la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres.

La reforma plantea modificaciones al Código Penal mexiquense y a la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de endurecer sanciones relacionadas con el manejo ilegal de cadáveres, especialmente en casos vinculados con personas desaparecidas o no identificadas.

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¿Qué castigaría la nueva iniciativa en el Estado de México?

Según la propuesta de Felipe Torres, se propone establecer penas de entre seis y 12 años de cárcel para quienes ordenen o realicen la cremación, destrucción, mutilación, ocultamiento, sepultura o exhumación de restos humanos sin autorización de la persona facultada o de las autoridades correspondientes.

Además, contempla sanciones de seis meses a dos años de prisión para quienes incineren cadáveres, fetos o restos humanos sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

Entre los documentos exigidos actualmente para realizar este tipo de procedimientos se encuentran:

Acta de defunción certificada

Certificado médico de defunción

Orden de inhumación emitida por el Registro Civil

Identificación oficial del responsable

Cremación de cuerpos. La iniciativa busca evitar la incineración de cadáveres involucrados en temas de desaparición de personas. (KAREN MELO/NOTIMEX)

¿Por qué proponen castigar la incineración ilegal de cuerpos?

La legisladora del Edomex señaló que existen casos en los que cuerpos de personas desaparecidas son destruidos o incinerados de forma intencional para eliminar rastros y dificultar investigaciones.

La iniciativa también advierte sobre posibles irregularidades dentro de funerarias, panteones y crematorios, tanto públicos como privados, donde podrían realizarse procesos sin supervisión adecuada o sin autorización oficial.

Por ello, el proyecto propone reforzar la regulación de estos servicios y ampliar las responsabilidades de los municipios sobre crematorios, panteones y servicios funerarios.

¿Cuántas personas desaparecidas hay en el Estado de México?

De acuerdo con los datos presentados en la iniciativa, México acumula más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta el 30 de abril de este año.

En el caso del Estado de México, el registro alcanza 14 mil 665 personas desaparecidas, lo que representa alrededor del 11 por ciento del total nacional.

El documento legislativo también señala que una parte importante de las víctimas corresponde a mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años, un sector considerado vulnerable a delitos como trata y explotación sexual.

La iniciativa fue presentada ante la LXII Legislatura del Estado de México y deberá ser analizada en comisiones antes de avanzar a una posible votación.

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