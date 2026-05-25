Examen de Admisión UNAM 2026: Las 5 razones por las que tu prueba queda cancelada y qué hacer

El examen de admisión UNAM 2026 ya comenzó a generar preocupación entre miles de aspirantes luego de que varios usuarios reportaran problemas y posibles cancelaciones durante la aplicación de la prueba en línea.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que existen errores y conductas que pueden invalidar automáticamente el examen, por lo que es importante conocer qué situaciones ponen en riesgo el proceso.

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Razones por las que tu examen de admisión UNAM puede quedar cancelado

Por primera vez, el examen de admisión de la UNAM, para nivel licenciatura, se llevó a cabo en línea. Por lo que, es importantísimo que los aspirantes tomen en cuenta no caer en ninguno de los errores que podrían cancelar su examen de manera automática. Te contamos de qué se trata:

Uno de los principales motivos de cancelación es abandonar el área visible de la cámara. La UNAM señaló que el aspirante debe permanecer siempre frente al dispositivo para garantizar la autenticidad de la prueba.

Otra razón frecuente es la presencia de terceras personas durante el examen. Si el sistema detecta acompañamiento o voces adicionales, la evaluación puede anularse de inmediato.

También se han reportado cancelaciones por usar audífonos, celulares, relojes inteligentes u otros dispositivos electrónicos no autorizados. La convocatoria UNAM 2026 en línea establece claramente qué objetos están prohibidos.

El cuarto motivo tiene que ver con fallas en la conexión o interrupciones sospechosas. Aunque algunos problemas técnicos pueden revisarse, la universidad indicó que desconexiones constantes o manipulación del sistema podrían derivar en invalidación.

Finalmente, cubrir la cámara, bloquear el micrófono o intentar abrir otras ventanas en la computadora puede interpretarse como una violación a las reglas del examen de admisión UNAM 2026.

¿Qué hacer si tu examen de admisión UNAM queda cancelado? Paso a paso

Si tu prueba aparece como cancelada, lo primero es revisar el correo electrónico registrado durante la convocatoria. La UNAM suele enviar notificaciones oficiales con el motivo detectado.

Después, es importante ingresar al portal oficial de aspirantes para verificar si existe algún procedimiento de aclaración o soporte técnico disponible. En algunos casos, la universidad analiza evidencias relacionadas con fallas técnicas reales.

Los especialistas recomiendan guardar capturas de pantalla, registros de conexión y cualquier evidencia que ayude a demostrar que el problema no fue intencional.

Además, la UNAM pidió a los aspirantes leer nuevamente todas las reglas de aplicación antes de ingresar al examen, especialmente quienes todavía no presentan la evaluación.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UNAM 2026?

La aplicación del examen de admisión de la UNAM ya comenzó y se llevará a cabo durante los fines de semana del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

Los resultados de la prueba que podría definir el futuro de miles de jóvenes mexicanos se darán a conocer el próximo 17 de julio de 2026.

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