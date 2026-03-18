Examen UNAM 2026: Convocatoria ampliada para las ENES; fechas y pago

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la ampliación de su convocatoria de ingreso a licenciatura 2026, dirigida específicamente a aspirantes interesados en estudiar en las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) ubicadas en León, Mérida y Morelia.

De acuerdo con información oficial, esta convocatoria complementaria —publicada el 17 de marzo— incluye 27 licenciaturas distribuidas en dichas sedes, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en distintas regiones del país.

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Fechas clave del proceso

El registro para las y los aspirantes se realizará únicamente en línea los días 25 y 26 de marzo de 2026, mientras que el periodo para efectuar el pago por derecho a examen será del 25 al 27 de marzo.

Este proceso forma parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, y mantiene las mismas condiciones generales de evaluación que la convocatoria principal.

Oferta académica UNAM 2026

La convocatoria ampliada contempla programas en diversas áreas del conocimiento. En la ENES León, por ejemplo, se incluyen carreras como Administración Agropecuaria, Comunicación, Optometría, Traducción y Turismo y Desarrollo Sostenible.

En la ENES Mérida se ofertan licenciaturas como Ciencias Ambientales, Ecología, Geografía Aplicada y Manejo Sustentable de Zonas Costeras.

Por su parte, la ENES Morelia cuenta con opciones en campos como Ciencias Ambientales, Derecho, Historia del Arte, Geociencias y Tecnologías de la Información en Ciencias, entre otras.

Esta ampliación busca atender la demanda educativa en programas con disponibilidad de espacios, así como fortalecer la presencia académica en sus sedes fuera de la capital del país.

Asimismo, permite a aspirantes que no participaron en etapas previas o que buscan alternativas adicionales, acceder a una oferta académica diversa en instituciones de alta calidad.

Proceso y resultados

Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria general, incluyendo el registro en línea, pago correspondiente y presentación del examen de selección. Los resultados del proceso 2026 se darán a conocer en julio, conforme al calendario oficial de la UNAM.

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