Carreras UNAM 2026: Licenciaturas con menos demanda y a las que es más fácil entrar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se posicionó como la mejor institución educativa del país, de acuerdo con la más reciente guía elaborada por el periódico El Universal. La Máxima Casa de Estudios es también reconocida globalmente por su excelencia académica, por ello, cada año miles de estudiantes desean ingresar a alguna de las 133 licenciaturas (carreras) que ofrece.

Estas opciones académicas se distribuyen en 4 áreas de conocimiento: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales; y Humanidades y Artes. Además de que se pueden cursar en diversas modalidades, incluyendo escolarizado, abierto y a distancia.

Pese a la gran oferta, hay carreras que concentran una mayor demanda. Por ejemplo: Médico Cirujano, Psicología, Derecho, Cirujano Dentista y Administración, concentrando una cantidad considerable de aspirantes. Estas licenciaturas presentan una alta competencia, donde menos del 2% al 10% de los solicitantes logran ingresar, especialmente en el área de ciencias de la salud.

Así como hay carreras sobresaturadas, hay otras en las que sobran espacios.

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¿Qué carreras de la UNAM son las menos solicitadas en 2026?

Entre las carreras con alta disponibilidad de lugares destacan: Geociencias (40 lugares y 39 aspirantes), Ciencias de Materiales Sustentables (44 y 37), Estudios Sociales y Gestión Local (40 y 23), Desarrollo Territorial (36 y 18) y Etnomusicología (20 y 9).

¿Cuándo es el examen de la UNAM 2026?

El examen de la UNAM 2026 para el concurso de selección principal se aplicará en línea del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, según el calendario oficial de la DGAE. El registro de aspirantes se realizó del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, y los resultados se publicarán el 17 de julio de 2026.

Segunda vuelta examen UNAM 2026

La segunda vuelta del examen UNAM 2026 (o concurso de noviembre) está programada para el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). La convocatoria se publica el 31 de agosto de 2026, con registro del 10 al 18 de septiembre y examen del 4 al 8 de noviembre. Los resultados se publican el 3 de diciembre.

¿Cuál es la carrera más fácil de entrar en la UNAM?

Las carreras más fáciles para ingresar a la UNAM son aquellas con menor demanda y puntajes de corte más bajos (históricamente cercanos a 45-60 aciertos de 120), principalmente en las ENES (Morelia, Mérida, León) y FES (Cuautitlán, Iztacala). Ejemplos clave incluyen Administración de Archivos, Desarrollo Territorial y Geohistoria.

En este enlace puedes consultar las carreras que ofrece la UNAM, así como su plan de estudios.

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