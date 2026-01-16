Pase reglamentado de la UNAM 2026; así puedes hacer el test para saber qué licenciatura estudiar

Mientras miles de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM se preparan para el pase reglamentado 2026 -2027, que garantiza ingreso directo a licenciaturas sin examen de admisión para quienes terminan bachillerato en máximo cuatro años y cumplen ciertos requisitos académicos y administrativos, hay una herramienta útil para quienes aún dudan sobre su vocación profesional.

Elegir una carrera universitaria puede ser un desafío. En adn Noticias localizamos un instrumento que ayuda a identificar intereses, habilidades y áreas profesionales compatibles con la personalidad y las metas personales.

Test vocacional gratuito de UVM

La Universidad del Valle de México (UVM) ofrece un test vocacional en línea gratuito que toma 20-25 minutos y revela talentos, fortalezas y opciones de licenciaturas adaptadas al perfil del usuario.

Los beneficios incluyen:



Descubrir intereses y funciones principales de carreras con datos de mercado laboral

Ampliar opciones más allá de UNAM, con información sobre empleabilidad de egresados UVM

Resultados personalizados para decisiones informadas

https://uvm.mx/test-vocacional aquí podrás obtener orientación sobre tus intereses y posibles opciones profesionales para que tu elección de carrera sea más acertada.

Examen UNAM 2026: Fechas y modalidad de aplicación

Para aquellos que no cuenten con pase reglamentado, pero quieran ingresar a la Máxima Casa de Estudios, se informó que el examen de selección a licenciatura se aplicará en modalidad en línea, entre el 23 de mayo y el 10 de junio de 2026.

