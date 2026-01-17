Convocatoria UNAM 2026: Días clave para registro, toma de foto, pago de examen y resultados de licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó la convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, un proceso clave para miles de aspirantes que buscan acceder a sus 133 carreras. ¿Deseas pertenecer a la Máxima Casa de estudios del país? En adn Noticias te presentamos las fechas del examen y toda la información emitida por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

El cronograma, que también se dio a conocer a través de la Gaceta UNAM , establece plazos precisos que los aspirantes deben respetar para poder participar en el proceso de selección.

Fechas clave del examen a la UNAM en 2026

Publicación de la convocatoria y del instructivo: 12 de enero de 2026.

Registro de aspirantes vía Internet: del 23 de enero al 3 de febrero de 2026, hasta las 16:00 horas.

Pago por derecho a examen: del 23 de enero al 5 de febrero de 2026, con límite a las 15:59 horas.

Aplicación del examen de selección en línea: del 23 de mayo al 10 de junio de 2026, en fecha y hora asignadas.

Publicación de resultados: 17 de julio de 2026.

Entrega de documentos para los seleccionados: del 27 al 31 de julio de 2026.

Aquí puedes conocer la agenda o programación específica.

El proceso es estrictamente en línea y cualquier incumplimiento lleva a la exclusión automática. Cada etapa debe completarse dentro de los tiempos establecidos, ya que no habrá prórrogas para quienes incumplan los plazos.

Examen en línea de la UNAM 2026: ¿en qué plataforma se realiza?

El examen de selección a la UNAM 2026 se realizará en modalidad en línea, con fechas asignadas según el registro. Los aspirantes deberán seguir todas las instrucciones técnicas y de plataforma que se indiquen, sin uso de dispositivos electrónicos no permitidos durante la evaluación.

Una vez publicados los resultados el 17 de julio, quienes resulten seleccionados tendrán un plazo para entregar los documentos oficiales y concluir su proceso de inscripción antes de iniciar sus estudios en el ciclo 2026-2027.

Las inscripciones para quienes obtengan un lugar se realizarán del 3 al 7 de agosto de 2026, conforme al calendario establecido por la DGAE.

