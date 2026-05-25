Es ley y pocos lo saben: esto es lo que tienes prohibido grabar con tu cámara de seguridad en tu domicilio

La colocación de cámaras de seguridad en propiedades particulares representa una medida frecuente ante la delincuencia en el país. Sin embargo, existen restricciones severas que las personas deben cumplir para evitar infringir las normativas de privacidad vigentes.

El uso de estos dispositivos tecnológicos en fachadas o interiores puede derivar en conflictos jurídicos si capta áreas no autorizadas. El artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares regula el tratamiento de imágenes como datos biométricos. Esta normativa busca evitar la vulneración de la intimidad ciudadana en entornos urbanos habitacionales.

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¿Qué prohíbe la ley grabar con cámaras de seguridad domésticas?

El marco normativo mexicano restringe la captura de imágenes en espacios donde las personas tienen una expectativa legítima de privacidad. La autoridad en materia de transparencia determina que la videovigilancia habitacional debe limitarse exclusivamente a la protección del patrimonio propio sin invadir perímetros ajenos.

De acuerdo con las disposiciones oficiales, las personas tienen prohibido realizar las siguientes acciones con sus dispositivos:

Grabar el interior de viviendas colindantes, ventanas o patios de vecinos.

Utilizar las imágenes capturadas para exhibir a transeúntes en plataformas digitales.

Monitorear áreas de tránsito público de forma continua sin justificación de seguridad.

Enfocar hacia zonas de aseo, vestidores o dormitorios ajenos de forma directa.

La Procuraduría Federal del Consumidor señala que la finalidad de los sistemas privados de grabación debe ser estrictamente de prevención. El tratamiento indebido de estos materiales audiovisuales constituye una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos afectados.

Xiaomi La instalación legal requiere colocar avisos visibles de videovigilancia activa. (Xiaomi)

¿Cómo instalar videovigilancia legal en la CDMX?

La colocación de equipos de vigilancia en exteriores es totalmente lícita si el enfoque principal permanece orientado hacia los bienes de la propiedad. Los usuarios deben implementar mecanismos informativos visibles para notificar a los transeúntes sobre la presencia de los lentes ópticos.

La normativa sugiere la colocación de un anuncio formal que especifique el propósito preventivo del circuito cerrado en los accesos. Esta medida mitiga las inconformidades vecinales y cumple con los criterios de proporcionalidad exigidos por los tribunales locales.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano opera una red de infraestructura tecnológica en la vía pública. El organismo coordina la vigilancia de las calles mediante dispositivos institucionales enfocados en la atención de emergencias urbanas.

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