Alianza de Medios MX expresa preocupación por llamado de Sheinbaum a no ver TV Azteca

El llamado que realizó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de “no ver TV Azteca” generó preocupación en la Alianza de Medios MX, organización que catalogó como “delicados” los pronunciamientos hechos por la mandataria.

“La Alianza de Medios MX reitera que este tipo de pronunciamientos desde la más alta tribuna del país resultan delicados en un contexto donde la libertad de expresión y de prensa enfrenta presiones, estigmatización y distintos riesgos en México”, dice un comunicado de la organización.

El organismo advirtió que la libertad de expresión y la libertad de prensa no solo protegen el derecho de los medios a informar, investigar, cuestionar y opinar, sino que también resguardan el derecho de las audiencias a decidir libremente cómo, dónde y a través de qué plataformas informarse.

Alianza de Medios Mx expresa su preocupación por las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, quien pidió públicamente no ver TV @Azteca,y llama al respeto al trabajo periodístico,al pluralismo informativo y derecho de las audiencias a acceder a contenido https://t.co/9TTUzKpqKk — Alianza de Medios Mx (@AlianzaMediosMx) May 25, 2026

¿Cuál fue el preocupante llamado hecho por Claudia Sheinbaum?

La Alianza de Medios MX externó preocupación por el llamado abierto hecho por la titular del Ejecutivo Federal, pues alimenta un “ambiente adverso” para el ejercicio periodístico, además de tratarse de comentarios cercanos a la censura indirecta.

“No vean TV Azteca, se va a enojar Ricardo Salinas Pliego. Ya le dije a Luisa María Alcalde que daremos un premio, el mitómano de la semana. Es que es increíble las mentiras, son descaradas, la verdad”, declaró Sheinbaum desde la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

¿Cuál fue la respuesta de TV Azteca?

Ante la postura de Sheinbaum, TV Azteca difundió un comunicado en donde evidenció que el llamado de la presidenta será inútil, pues millones de mexicanos siguen los programas, consumen su contenido deportivo y se informan a través de sus diversas plataformas.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

TV Azteca recalcó su compromiso con mantener una línea crítica frente al poder, reiterando que se seguirá hablando con la verdad, con responsabilidad periodística, aunque esto cause incomodidad en el Gobierno.

“La democracia exige una prensa libre, crítica y plural; también exige desde el poder se actué con responsabilidad frente a ella”, concluyó la Alianza de Medios MX.