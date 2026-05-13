Pensión Bienestar 2026: esta es la fecha del próximo pago de mayo para los adultos mayores

La dispersión del bimestre mayo-junio de la Pensión Bienestar 2026 ya está en marcha y los depósitos llegan de forma escalonada a la tarjeta del Banco del Bienestar. Cada persona cobra según la letra de su apellido, y el orden marca diferencias de días entre un beneficiario y otro.

Los apoyos para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad forman parte del mismo cronograma. Saber qué día te corresponde evita filas innecesarias, ya que el recurso queda disponible en la cuenta sin fecha límite de retiro.

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¿Qué dice el calendario oficial de pagos de mayo?

El cronograma de dispersión se rige por el artículo 4 de la Constitución, que garantiza el derecho a la pensión universal para adultos mayores. La Secretaría de Bienestar publica el orden completo en sus canales oficiales.

El reparto arrancó el lunes 4 de mayo y se extiende hasta el miércoles 27. El orden alfabético define el día exacto en que cada derechohabiente accede al apoyo. La distribución se hace por la inicial del primer apellido.

Estos son los días que restan del calendario:

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

lunes 11 y martes 12 de mayo H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo L: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo M: viernes 15 y lunes 18 de mayo

viernes 15 y lunes 18 de mayo N, Ñ, O: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo P, Q: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo R: jueves 21 y viernes 22 de mayo

jueves 21 y viernes 22 de mayo S: lunes 25 de mayo

lunes 25 de mayo T, U, V: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo

📢 Inicia el pago del bimestre mayo-junio de las pensiones para personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras. 💳



📅 Recibirán su apoyo por medio del Banco del Bienestar según el calendario.



Detalles: https://t.co/cKtK9qXN1C pic.twitter.com/gdd5JkqsZJ — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) May 4, 2026

¿De cuánto es el apoyo y quiénes lo reciben?

La Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más. Es el programa con mayor cobertura del esquema de bienestar federal.

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a mexicanas de 60 a 64 años. El objetivo declarado es reforzar la autonomía económica en esa franja etaria.

La Pensión para Personas con Discapacidad deposita 3 mil 300 pesos bimestrales según los criterios de cobertura vigentes. El Programa de Madres Trabajadoras entrega 1,650 pesos bimestrales a la mayoría de sus beneficiarias.

¿Qué hacer si tu pago no llega el día indicado?

Si el día asignado pasa y la tarjeta no registra el depósito, la recomendación oficial es esperar 24 horas antes de acudir a una sucursal del Banco del Bienestar. El recurso permanece seguro en la cuenta una vez dispersado, sin riesgo de pérdida por no retirarlo de inmediato.

Para cualquier aclaración, el canal directo es la línea Bienestar 800 639 4264 o las oficinas regionales. La dispersión completa del bimestre representa una inversión de más de 104 mil millones de pesos.

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