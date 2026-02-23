Neurociencia revela que “quejarse de todo” debilita el cerebro

La queja constante no es solo un rasgo de carácter o un desahogo cotidiano. De acuerdo con evidencia científica reciente, este hábito puede modificar la forma en que funciona el cerebro y afectar procesos clave como la memoria, la atención y la regulación emocional.

Un estudio publicado en la revista Psychophysiology advierte que enfocarse repetidamente en experiencias negativas activa los circuitos del estrés y eleva la liberación de cortisol.

Cuando esta respuesta se vuelve crónica, puede disminuir la capacidad del cerebro para adaptarse y generar nuevas conexiones, especialmente en áreas vinculadas con la memoria.

🔴 ¿Cómo la IA está transformando la salud mental? Hablamos de ello con Alejandro Chávez, especialista y profesor del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud del @TecdeMonterrey



No te pierdas #YaNadieEstáDormido #YNED 📺con @lucianawainer_| https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/OzTGGyWhZr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 22, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasa al cerebro cuando nos quejamos?

Especialistas explicaron, en diferentes entrevistas, que al quejarnos el organismo interpreta la situación como una amenaza. La neuróloga Lucía Zavala detalló que esto activa el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal y dispara cortisol, la hormona del estrés. Este estado sostenido puede impactar la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse.

Investigaciones de la Universidad de Stanford han señalado que exponerse durante 30 minutos diarios a quejas puede afectar las neuronas del hipocampo, región esencial para el aprendizaje y la resolución de problemas. Una reducción en esta zona se asocia con menor claridad mental y dificultades de concentración.

En la misma línea, el neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), advierte que quejarse, lamentarse o enojarse de forma reiterada altera la química cerebral, refuerza circuitos neuronales negativos y limita la capacidad ejecutiva.

Las dietas milagro, mentiras que abundan en las redes sociales

Por su parte, el doctor Travis Bradberry, en su libro How Complaining Rewires Your Brain For Negativity, sostiene que la queja no solo expresa negatividad, sino que “reconfigura el cerebro” para que ese patrón se repita con mayor facilidad en el futuro.

Cómo dejar de quejarse y reducir el estrés, según expertos

La buena noticia es que el cerebro también puede fortalecerse con prácticas opuestas. Investigaciones de la Universidad de California encontraron que cultivar la gratitud mejora el estado de ánimo y reduce los niveles de cortisol.

¿El Vision Board es efectivo para cumplir tus deseos? Un estudio científico de la UNAM lo revela La visualización de metas con propuestas como el Vision Board gana popularidad cada año, pero la ciencia pone matices importantes. 08 febrero, 2026

El empresario y autor Trevor Blake, en Three Simple Steps: A Map to Success in Business and Life, propone tres estrategias concretas:



Tomar distancia de ambientes negativos

Redirigir las conversaciones hacia soluciones

Utilizar “escudos mentales”, como la visualización de entornos tranquilos.

En síntesis, la evidencia científica y las voces de expertos: los pensamientos repetitivos moldean el cerebro con el tiempo. Cambiar el enfoque hacia interpretaciones más equilibradas y constructivas no solo mejora el ánimo, también protege la salud cerebral a largo plazo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.