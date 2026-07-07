Anuncian medida en Edomex que impactará en productores de este municipio

La instalación de una olla de captación de agua con geomembrana en Texcoco, Edomex, permitirá almacenar 50 millones de litros para asegurar el riego de 150 productores de flores de la comunidad de Santa María Nativitas. Esta infraestructura evitará pérdidas en las cosechas durante las temporadas de estiaje severo que golpean a la región.

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¿Cómo impactará este nuevo sistema de captación de agua para los floricultores de Texcoco?

Esta obra sirve para almacenar agua de lluvia y evitar que los productores pierdan sus cosechas por la falta de agua en la región. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó formalmente este estanque que usa una lona plástica especial para que el líquido no se filtre en la tierra gracias a estas características:

Almacenamiento masivo: retiene más de 50 millones de litros de agua dulce, un volumen equivalente a 20 albercas olímpicas.

retiene más de 50 millones de litros de agua dulce, un volumen equivalente a 20 albercas olímpicas. Superficie de captación: abarca un polígono de 18 mil 219 metros cuadrados intervenidos con trabajos de desazolve y ensanchamiento técnico.

abarca un polígono de 18 mil 219 metros cuadrados intervenidos con trabajos de desazolve y ensanchamiento técnico. Protección perimetral: resguarda el entorno social mediante la construcción de un cerco de seguridad de 606 metros lineales.

resguarda el entorno social mediante la construcción de un cerco de seguridad de 606 metros lineales. Santa María Nativitas: beneficia a un padrón inicial de 150 productoras y productores florícolas de esta importante comunidad agraria.

¿Cómo planea la Secretaría del Campo del Estado de México mitigar los efectos de la sequía?

La viabilidad de los cultivos florícolas en la región demanda inversiones bipartitas robustas para consolidar la seguridad económica frente al cambio climático generalizado en la demarcación. La Secretaría del Campo del Estado de México coordina este plan como parte de la estrategia institucional denominada Transformando el Campo. Esta dependencia proyecta la edificación de 23 ollas de captación adicionales para alcanzar una capacidad conjunta de 204 mil metros cúbicos de almacenamiento.

🌸 El Estado de México es líder nacional en floricultura y orgullo del campo mexiquense. 🌹 Gracias al trabajo de nuestras y nuestros productores, flores como la rosa, el crisantemo, el clavel, la gerbera y la nochebuena llenan de color y vida a todo el país. 🌱#SomosCampo pic.twitter.com/M9AaWcpW6D — Secretaría del Campo (@CampoEdomex) July 3, 2026

La secretaria estatal del ramo, María Eugenia Rojano Valdéz, informó que la administración mexiquense destinó 5 millones de pesos para optimizar tres unidades de riego críticas en la zona. Estas acciones presupuestales se ejecutan en estrecha coordinación técnica con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para hacer más eficientes las redes de distribución existentes.

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