Analizan reformas en la verificación vehicular de Jalisco: Diputados debaten cambios que impactarían en el programa

Diputados integrantes de la Comisión Especial Temporal para el Estudio y Análisis del Programa de Verificación Vehicular de Jalisco sostuvieron una mesa de trabajo con representantes de la Unión de Centros de Verificación para revisar el impacto ambiental, económico y social del programa en el estado.

En la reunión, los legisladores señalaron que persisten inquietudes ciudadanas sobre tres puntos: el costo económico del trámite para las familias, la transparencia en el manejo de los recursos y la efectividad ambiental de la estrategia actual.

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¿Qué cambios se debaten para la verificación vehicular en Jalisco?

Los legisladores de Jalisco plantearon la necesidad de construir un modelo integral que permita mejorar la calidad del aire sin afectar a los sectores más vulnerables. También propusieron fortalecer acciones complementarias en movilidad, transporte público y políticas ambientales para reducir las emisiones contaminantes.

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla informó que la comisión continuará recibiendo propuestas técnicas y observaciones de especialistas, verificentros y ciudadanía para integrarlas al análisis legislativo sobre el futuro del programa. No se anunciaron fechas ni plazos para la presentación de conclusiones.

¿Cómo funciona actualmente el programa de verificación vehicular en Jalisco?

Los representantes de los verificentros explicaron que el modelo opera con la participación del Gobierno del Estado, una empresa proveedora de tecnología y los centros autorizados de verificación vehicular. Actualmente el programa cuenta con 20 centros y 82 líneas de inspección en todo Jalisco.

Uno de los principales problemas identificados es la baja participación ciudadana, situación que limita los resultados esperados en materia de calidad del aire. Los verificentros señalaron que para lograr un impacto ambiental real se requiere una mayor cobertura del parque vehicular y mecanismos correctivos para los vehículos que no pasen las pruebas de emisiones.

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