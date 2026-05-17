Querétaro: cambian varios trámites y anuncian medida que impactará en el sistema

La administración municipal de Querétaro transforma la relación con sus habitantes mediante una estrategia de digitalización profunda. Esta medida busca reducir drásticamente los tiempos de espera que antes tomaban semanas y que ahora prometen resolverse en cuestión de días o incluso horas.

El sistema integra soluciones de inteligencia artificial y un mapa interactivo para asistir a los usuarios en tiempo real. Además, la iniciativa contempla una unificación de la identidad del ciudadano para que no sea necesario repetir procesos en distintas dependencias ante cada nueva gestión municipal.

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Ciudad Qro: la nueva app para realizar trámites en Querétaro

El presidente municipal, Felifer Macías, encabezó el lanzamiento de Ciudad Qro, la aplicación oficial diseñada para concentrar los servicios públicos en el teléfono celular. Actualmente, la plataforma permite gestionar los 20 trámites con mayor demanda, aunque el objetivo final es integrar los 280 procesos que existen en el ayuntamiento de forma escalonada.

La herramienta otorga una credencial digital única que identifica al usuario mediante un código QR. Este documento digital simplifica la interacción con el municipio y sirve como llave de acceso para programas sociales, convocatorias y consultas de eventos deportivos o culturales en la capital.

A través de Ciudad Qro, los ciudadanos pueden realizar reportes y servicios de forma directa:

Reporte de fallas en el alumbrado público.

Petición para bacheo en vialidades municipales.

Gestión de recolección de basura y tiliches.

Consulta de oficinas y servicios cercanos.

Acceso a notificaciones oficiales de Protección Civil.

Eficiencia digital y pago del predial

La autoridad municipal confirmó que próximamente se habilitará el pago del impuesto predial dentro de la misma interfaz. Con este ecosistema, Querétaro busca que los ciudadanos tengan una herramienta robusta que elimine la necesidad de acudir a oficinas administrativas para procesos que pueden solventarse de manera virtual y segura.

La aplicación ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en sistemas operativos iOS y Android. Con este despliegue, el gobierno local apuesta por una identidad digital soberana que agilice la respuesta ante reportes de servicios públicos y mejore la transparencia en la atención ciudadana.

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