¡Otra vez el desperdicio! Regresa megafuga de agua en Xochimilco hoy; se reventó la tubería

Una tubería recién reparada se volvió a reventar y causó, nuevamente, una megafuga de agua en la alcaldía Xochimilco hoy martes 19 de mayo. La fuga está ocasionando el desperdicio de miles de litros de agua y afectaciones en viviendas y negocios de dos colonias de la demarcación.

La misma tubería había sido reparada el pasado viernes 15 de mayo, cuando generó un fuerte desperdicio de agua potable. Te contamos los detalles.

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Segiagua trabaja en megafuga de agua potable en Xochimilco hoy 19 de mayo

Tras el reporte de vecinos de la zona, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la CDMX informó, a través de las redes sociales, que sus técnicos se desplazaron para dar atención a la fuga de agua que se presentó y que afecta a vecinos del pueblo de San Francisco Tlalnepantla y de la colonia Tepozanes.

¡Miles de litros desperdiciados! 💧🚫Vecinos de la colonia San Francisco Tlalnepantla, en Xochimilco, denuncian la reactivación de una mega fuga de agua. Mientras muchas zonas sufren por el desabasto, aquí el líquido se desperdicia por litros pic.twitter.com/3VWCe4uBo5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 19, 2026

El viernes pasado, la alcaldía Xochimilco ya había informado que la fuga se encontraba bajo control; sin embargo, todo parece indicar que las reparaciones no aguantaron, lo que provocó una nueva megafuga en la zona.

Megafuga de agua en Xochimilco afecta viviendas y negocios en 2 colonias

El viernes 15 de mayo, las autoridades de la Segiagua informaron que la fuga que afectó viviendas y negocios en dos colonias de Xochimilco comenzó, luego de que una tubería de aproximadamente 61 pulgadas de diámetro perteneciente a la red de agua potable que abastece distintas zonas del sur de la capital, colapsó y provocó que miles de litros de agua se extendieran e inundaran calles y viviendas.

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