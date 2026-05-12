Querétaro ya está multando a todos los conductores que olviden utilizar esta luz en su auto

Los agentes de tránsito del municipio de Querétaro endurecen los operativos contra una falla que se repite todos los días en avenidas como Bernardo Quintana y Constituyentes. El problema arranca con un simple gesto al volante. Se trata de una indicación obligatoria al circular, cambiar de carril o doblar en una esquina, y el reglamento local la considera una infracción que pega en dos frentes al conductor. La sanción ya se aplica sin avisos previos.

La omisión afecta sobre todo a quienes manejan en tramos cortos dentro de la ciudad, donde abundan los giros y las incorporaciones rápidas. El olvido tiene un costo concreto para tu bolsillo. Tu licencia también recibe un golpe, porque la falta arrastra un castigo extra que se suma a tu historial como conductor queretano. Ese segundo impacto preocupa más que la multa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice el reglamento de tránsito de Querétaro sobre las luces direccionales?

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, en su Artículo 28, fracción IX, exige al conductor indicar con luces direccionales cualquier maniobra de cambio de carril, giro o incorporación. La norma aplica a vehículos particulares y transporte de carga que circulen dentro del municipio. No usar la direccional ya es motivo de boleta.

La autoridad municipal castiga esta omisión con una multa que oscila entre 5 y 10 UMA, equivalente a un rango de $586.55 a $1,173.10 pesos según el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización en 2026.

El monto depende del criterio del oficial en el operativo. A esto se suma 1 punto de penalización en tu licencia de conducir, que se va sumando con cada reincidencia y puede derivar en la suspensión del documento.

Revisa tu placa antes de salir, asegúrate de que las luces direccionales delanteras y traseras funcionan, y activá la señal con al menos tres segundos de anticipación a cada maniobra.

policía multa a conductor que no usa la luz de giro No usar las luces direccionales en Querétaro cuesta entre $586.55 y $1,173.10 pesos. (Imagen ilustrativa)

¿Qué maniobras requieren la luz direccional en Querétaro?

La fracción IX del Artículo 28 menciona tres situaciones puntuales en las que el conductor activa la direccional sí o sí. La primera es el cambio de carril en avenidas y vialidades. Aplica incluso cuando se trata de un desplazamiento mínimo para esquivar un bache o un vehículo detenido. La señal debe ser visible para los autos que vienen atrás.

La segunda maniobra es el giro a la izquierda o a la derecha en intersecciones, glorietas y retornos. Ahí la falta más común aparece en las glorietas céntricas. Muchos conductores entran al circuito sin avisar y salen sin marcar la dirección, lo que genera frenadas bruscas y choques laterales que la autoridad documenta cada semana.

La tercera situación cubre la incorporación desde un estacionamiento, una cochera o un acceso lateral hacia la vía pública. Esta es la maniobra que más boletas genera en zonas comerciales. El oficial valida la falta con video o con el testimonio directo del operativo, sin necesidad de una prueba adicional para levantar la infracción al conductor.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.