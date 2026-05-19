Giro en la educación de Tlajomulco: anuncian medida que impactará en el sistema del municipio de Jalisco

Arrancó el programa "Jalisco con Estrella 2026“, una iniciativa financiada con recursos estatales y municipales. El programa contempla una inversión superior a los 600 millones de pesos en infraestructura educativa durante 2025 y 2026 y prevé renovar y dignificar planteles educativos de diversas comunidades del municipio.

El anuncio ocurrió en la Escuela Primaria Herminia y Dionisia Vargas, en la colonia Los Sauces y fue encabezada por el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

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¿Qué obras se realizaron en las escuelas de Tlajomulco en Jalisco?

Francisco Ontiveros, director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), informó que en 2025 se intervinieron 26 escuelas en Tlajomulco con una inversión cercana a los 426 millones de pesos. Los planteles atendidos fueron:

7 jardines de niños

10 primarias

5 secundarias

1 bachillerato (CECyTEJ número 21)

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)

Instituto Tecnológico

Para el primer semestre de 2026 se tiene previsto dar comienzo a intervenciones en 18 planteles adicionales bajo el modelo “Jalisco con Estrella”, informó el funcionario.

¿Qué incluye la renovación de la Escuela Primaria Herminia y Dionisia Vargas en Tlajomulco?

Como parte del inicio del programa, la Escuela Primaria Herminia y Dionisia Vargas recibió una rehabilitación integral con una inversión superior a los 11.3 millones de pesos. Las obras incluyeron:

Rehabilitación de aulas

Construcción de nuevos sanitarios

Cisterna y cuarto de máquinas para el sistema de bombeo

y cuarto de máquinas para el sistema de bombeo Renovación de luminarias e impermeabilización

e impermeabilización Cancha de usos múltiples con lonaria, juegos y espacios lúdicos

de usos múltiples con lonaria, juegos y espacios lúdicos Muro perimetral y nuevo portón de servicio

El alcalde Quirino Velázquez destacó que el objetivo es generar espacios más seguros y funcionales: “Lo más importante para poder construir el futuro que deseamos para nuestras próximas generaciones es el tema de la educación”, concluyó.

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