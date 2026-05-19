Ni Jalisco ni Querétaro: este estado de México propone cambios para hacer más seguras las paradas de transporte público

La seguridad en el transporte público volvió a colocarse en el centro del debate legislativo en México. Ahora fue Chiapas el estado donde se presentó una iniciativa enfocada en mejorar las condiciones de seguridad para mujeres, adolescentes y niñas en paradas de transporte colectivo.

La propuesta, impulsada en el Congreso local bajo el nombre “Paradas Seguras: por una movilidad sin violencia”, busca establecer medidas permanentes para reforzar la protección de usuarias en espacios de espera y ascenso al transporte público, especialmente en zonas consideradas de mayor riesgo.

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¿Qué cambios propone Chiapas para las paradas de transporte público?

La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas con el objetivo de obligar a autoridades estatales y municipales a implementar medidas de seguridad en infraestructura vinculada al transporte colectivo.

Entre las acciones contempladas destacan:

iluminación adecuada,

cámaras de vigilancia,

señalización visible,

mecanismos de auxilio,

y condiciones mínimas de seguridad en paradas estratégicas.

El proyecto también propone que estas adecuaciones se prioricen en puntos donde existan mayores reportes de violencia o riesgos para las usuarias.

🚍 Participamos en el conversatorio “Paradas seguras: por una movilidad sin violencia”. Espacio para reflexionar sobre la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas en el transporte público.🤝#Chiapas #MovilidadSegura pic.twitter.com/51Zu3nzUrK — FEC-AC (@FEC_AC) May 6, 2026

¿Qué otros cambios contempla la iniciativa en Chiapas?

Además de las adecuaciones físicas en las paradas, la propuesta, presentada por la diputada Marcela Castillo Atristain con respaldo de integrantes de organizaciones civiles, académicas y activistas feministas, incorpora medidas relacionadas con prevención y atención de violencia de género dentro del transporte público.

Entre ellas destacan:

protocolos obligatorios contra acoso,

difusión visible de canales de denuncia,

y capacitación con perspectiva de género para operadores del transporte colectivo.

La iniciativa plantea que esta capacitación deje de depender de decisiones administrativas temporales y pase a formar parte de los requisitos para obtener certificaciones relacionadas con el servicio de transporte público.

Hasta ahora, la propuesta únicamente fue presentada ante el Congreso de Chiapas y deberá avanzar por el proceso legislativo antes de una eventual aprobación.

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