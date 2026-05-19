Las intensas lluvias registradas esta tarde en la zona metropolitana del Valle de México causaron estragos en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, así como otros municipios cercanos y alcaldías colindantes de la CDMX.

En redes sociales, usuarios compartieron el impacto que tuvo la lluvia de esta tarde en el oriente de la capital y el Estado de México, mostrando afectaciones en diferentes vialidades.

🚨🌧️ Las intensas lluvias de esta tarde en el oriente del #Edomex provocaron severas inundaciones en la autopista México-Puebla y en las vialidades principales de Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz



Varios automovilistas y unidades de transporte público… pic.twitter.com/zdECfP81ou — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 20, 2026

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¿Por qué cerraron la autopista México-Puebla?

La tormenta que cayó esta tarde en la zona oriente del Estado de México provocó severas afectaciones en diferentes puntos, incluyendo la autopista México-Puebla, donde se reportó una inundación en carriles laterales a la altura de la caseta de Valle de Chalco con dirección a la capital poblana.

Ante esta situación, camiones tipo Vactor arribaron al lugar, con la intención de liberar la circulación en hora pico.

Poco después de las 7:00 de la noche de este martes 19 de mayo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que había reducción de carriles en la zona, por lo que el tránsito era lento. La dependencia añadió que aún se realizan trabajos para limpiar la vialidad y agilizar la circulación a la brevedad.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠 #AutMéxicoPuebla, del km 25, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención a incidente (encharcamiento). Circulación lenta en la zona. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Para más información, llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) May 20, 2026

Además de la inundación en la autopista, también se reportaron severos encharcamientos en calles de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes y La Paz.

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