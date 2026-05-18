Bodega Aurrera remata el Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB desbloqueado y con 15 Meses sin Intereses

Bodega Aurrera sumó a su catálogo una de las propuestas más agresivas del año para quienes buscan el smartphone insignia de Samsung al precio más bajo del mercado mexicano. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB en color Azul desbloqueado bajó de $32,999 a $17,499 pesos, un ahorro directo de $15,500 pesos que representa el 47% sobre el precio de catálogo, una rebaja excepcional para el flagship más reciente de la marca surcoreana con procesador Snapdragon 8 Elite y cámara principal de 200 MP.

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La oferta se complementa con uno de los planes de financiamiento más cómodos del retail mexicano para un smartphone Samsung de gama alta: hasta 15 meses sin intereses con pagos de $1,166.60 pesos, que coloca el costo mensual en un rango razonable para un dispositivo cuyo precio de lanzamiento superó los 32 mil pesos en el mercado nacional.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra en Bodega Aurrera?

El precio final del Samsung Galaxy S25 Ultra en Bodega Aurrera quedó en $17,499 pesos, frente a un precio original de $32,999 pesos. La diferencia representa $15,500 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 47%, una de las rebajas más interesantes del año en smartphones insignia por debajo de los 18 mil pesos.

Para facilitar la compra, Bodega Aurrera ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 15 meses sin intereses de $1,166.60 pesos

El producto se vende y envía directamente por Bodega Aurrera, con cobertura nacional y posibilidad de recolección en sucursal. La cadena permite además complementar la compra con su esquema Cashi (monedero electrónico) y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer dentro del grupo Walmart México. La entrega suele realizarse en pocos días hábiles en zonas metropolitanas.

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB en Bodega Aurrera El celular tiene un 47% de descuento, un ahorro directo de $15,500 pesos sobre el precio original.

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy S25 Ultra?

El Samsung Galaxy S25 Ultra representa la generación más reciente de la línea insignia de la marca surcoreana, una serie diseñada para entregar lo mejor del ecosistema Galaxy en cuanto a rendimiento, cámara, inteligencia artificial y autonomía. Estas son sus especificaciones principales:

Pantalla : 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles)

: 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles) Tasa de refresco : hasta 120 Hz adaptativos

: hasta 120 Hz adaptativos Brillo máximo : 2,600 nits con tratamiento antirreflejos Gorilla Armor 2

: 2,600 nits con tratamiento antirreflejos Gorilla Armor 2 Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy fabricado en proceso de 3 nm

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy fabricado en proceso de 3 nm Memoria RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Almacenamiento interno : 256 GB en esta versión, con tecnología UFS 4.0

: 256 GB en esta versión, con tecnología UFS 4.0 Cámara principal : 200 MP con OIS y apertura f/1.7

: 200 MP con OIS y apertura f/1.7 Cámara ultra gran angular : 50 MP con campo de visión de 120°

: 50 MP con campo de visión de 120° Teleobjetivo 1 : 10 MP con zoom óptico 3x

: 10 MP con zoom óptico 3x Teleobjetivo 2 : 50 MP con zoom óptico 5x periscópico

: 50 MP con zoom óptico 5x periscópico Space Zoom : hasta 100x con tecnología de superresolución

: hasta 100x con tecnología de superresolución Cámara frontal : 12 MP con autofoco

: 12 MP con autofoco Grabación de video : hasta 8K a 30 fps con estabilización óptica

: hasta 8K a 30 fps con estabilización óptica Batería : 5,000 mAh con autonomía prolongada

: 5,000 mAh con autonomía prolongada Carga rápida : 45W por cable y 15W inalámbrica con carga inversa

: 45W por cable y 15W inalámbrica con carga inversa S Pen integrado : incluido en el cuerpo del dispositivo

: incluido en el cuerpo del dispositivo Sistema operativo : One UI 7 basado en Android 15 con Galaxy AI integrada

: One UI 7 basado en Android 15 con Galaxy AI integrada Funciones de IA : Circle to Search, Galaxy AI Assistant, Generative Edit, Live Translate y Object-aware Engine

: Circle to Search, Galaxy AI Assistant, Generative Edit, Live Translate y Object-aware Engine Marco : titanio con acabado premium

: titanio con acabado premium Protección : certificación IP68 contra polvo y agua

: certificación IP68 contra polvo y agua Materiales : vidrio Corning Gorilla Armor 2

: vidrio Corning Gorilla Armor 2 Color de esta versión : Azul

: Azul Estado : desbloqueado de fábrica, compatible con cualquier operador mexicano

: desbloqueado de fábrica, compatible con cualquier operador mexicano Conectividad : 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, USB tipo C

: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, USB tipo C Peso : 218 gramos

: 218 gramos Grosor : 8.2 mm

: 8.2 mm Soporte de actualizaciones: 7 años de actualizaciones del sistema operativo y seguridad

¿Por qué es una buena opción para renovar tu smartphone?

Tres argumentos prácticos hacen del Samsung Galaxy S25 Ultra una opción razonable para quienes buscan adquirir el flagship más reciente de Samsung a precio reducido:

Ahorro de 15,500 pesos sobre el precio de lanzamiento: pocas veces el smartphone insignia más reciente de Samsung se ofrece con un descuento de tal magnitud. La rebaja supera el precio completo de muchos smartphones gama media-alta del mercado, lo que coloca al S25 Ultra dentro del alcance de usuarios que normalmente no considerarían un equipo de este segmento. Una oportunidad real para acceder a tecnología premium sin pagar el precio premium completo Cámara de 200 MP con Space Zoom 100x y S Pen integrado: el sistema de cámara cuádruple con sensor principal de 200 megapíxeles, dos teleobjetivos (3x y 5x periscópico) y ultra gran angular de 50 MP convierte al equipo en una herramienta profesional de fotografía móvil. Sumado al S Pen integrado en el cuerpo del dispositivo, sin batería y sin necesidad de cargarlo, el S25 Ultra mantiene la herencia de la línea Note para usuarios productivos 7 años de actualizaciones garantizadas y Galaxy AI: Samsung garantiza siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, lo que multiplica la vida útil del equipo y justifica la inversión incluso con el descuento aplicado. Sumado a las funciones de Galaxy AI integradas (Circle to Search, Live Translate, Generative Edit, Note Assist y Object-aware Engine), el dispositivo se posiciona como una herramienta de productividad real durante toda su vida útil

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB en color Azul se posiciona en Bodega Aurrera como una de las mejores opciones para quienes buscan el smartphone insignia más reciente de la marca surcoreana sin pagar el precio completo de lanzamiento.

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