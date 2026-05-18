Predial 2026 en Zapopan: el requisito obligatorio para que madres jefas de familia obtengan 50% de descuento

El municipio de Zapopan, Jalisco, contempla para el ejercicio fiscal 2026 un descuento del 50% en el impuesto predial dirigido a madres jefas de familia. Sin embargo, acceder a este beneficio no es automático: existe un requisito obligatorio que muchas contribuyentes podrían desconocer y que, de no cumplirse, impide obtener la reducción.

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¿Quiénes pueden acceder al descuento predial para madres jefas de familia en Zapopan?

Para ser elegible, las contribuyentes de este municipio de Jalisco deben acreditar ser mexicana y tener la calidad de madre jefa de familia. Además, el beneficio aplica únicamente sobre la casa que habite y de la cual sea propietaria de manera individual, siempre que el valor fiscal del inmueble no rebase $1′800,000.00.

El descuento equivale a aplicar un factor de 0.50 sobre el monto del impuesto predial, lo que representa una reducción del 50%. Algunas condiciones adicionales a tener en cuenta:

Se otorga por un solo inmueble .

. No es acumulable con otros beneficios fiscales.

con otros beneficios fiscales. Aplica a partir del bimestre en que se realice el pago y se cumplan los requisitos.

Zapopan Madres jefas de familia pueden acceder a descuentos en el pago del predial 2026. (Getty Images)

¿Cuál es el requisito obligatorio para obtener este beneficio?

El requisito indispensable para obtener el descuento en el impuesto predial en Zapopan es estar inscrita en el Padrón Único de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia del Gobierno del Estado de Jalisco. Sin este registro, no es posible acceder al descuento, independientemente de que se cumplan las demás condiciones.

Además de ese padrón, la documentación que debe presentarse incluye:

Identificación oficial vigente.

vigente. Comprobante de domicilio a nombre de la solicitante (recibo de luz, agua o teléfono) con no más de tres meses de antigüedad.

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