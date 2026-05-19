El Banco de México (Banxico) oficialmente anunció la circulación de las monedas conmemorativas de 20 pesos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las cuales se pueden canjear por las monedas tradicionales en los puntos anunciados por las mismas autoridades financieras de nuestro país.

Fue desde hace un par de días que Banxico reveló los modelos especiales que tendrán estas monedas por motivos de la Copa Mundial de la FIFA, las cuales se caracterizarán por contar con la silueta de un futbolista, un balón de futbol, así como el logo oficial del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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¿En qué sucursales se canjean las monedas por las de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

De acuerdo con el mismo portal de Banxico, las monedas de 20 pesos tradicionales se podrán canjear por las especiales del Mundial 2026 en las sucursales que fueron habilitadas para ello. Estos puntos se pueden revisar en el siguiente enlace oficial del Banco de México.

Una vez que estés dentro del enlace, lo único que deberás hacer es seleccionar el estado, municipio y código postal para saber cuáles son las sucursales bancarias que ya cuentan con estas monedas conmemorativas.

Es importante mencionar que a pesar de que aparezcan las sucursales participantes, las monedas están sujetas a disponibilidad debido a la gran aceptación que han tenido desde que se anunciaron sus modelos.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cuáles son las monedas que se pueden canjear?

Vale la pena mencionar que el canje de las monedas se puede hacer por la cantidad de dinero que vale cada una de las cuñas, es decir, se puede cambiar una de éstas de modelos tradicionales por las que serán conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Para poderlas canjear, solamente deberás acudir a los puntos correspondientes que aparecen en la liga ya referida, lugar en el cual podrás obtener las monedas conmemorativas del Mundial 2026 que se vivirá en nuestro país.

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