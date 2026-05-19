Apoyos para pozos en Querétaro: El Marqués lanza convocatoria y esta es la fecha límite para el registro

El municipio de El Marqués habilitó una nueva oportunidad para los productores rurales que buscan mejorar su infraestructura. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario local gestiona este beneficio para fortalecer las unidades de riego en la región.

Esta iniciativa busca garantizar el acceso al agua mediante la inversión en tecnología hidráulica. Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos administrativos para asegurar su lugar en el padrón de beneficiarios.

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¿Cuándo vence el plazo para solicitar apoyos de pozos en El Marqués?

La convocatoria para el Programa de Perforación, Rehabilitación y Equipamiento de Pozos establece un periodo específico de atención. Los productores tienen hasta el 30 de junio para entregar su documentación completa en las oficinas correspondientes.

Es vital considerar que el programa opera bajo disponibilidad presupuestal. La ventanilla cerrará de forma anticipada si los recursos destinados se agotan antes de la fecha señalada por la dependencia.

El personal recibe los expedientes en la Dirección de Agricultura, ubicada en Hacienda Jesús María. El horario de servicio inicia a las 8:30 y concluye a las 16:00 horas, de lunes a viernes.

¿Qué requisitos piden para la perforación de pozos en Querétaro?

Los solicitantes deben integrar un expediente en original y copia para validar su participación. El proceso requiere la acreditación legal de la posesión del predio y la situación fiscal del interesado.

La lista de documentos obligatorios incluye:

Solicitud de apoyo debidamente requisitada.

debidamente requisitada. Identificación oficial vigente y CURP.

vigente y CURP. Comprobante de domicilio reciente.

reciente. Croquis de localización exacta del pozo.

exacta del pozo. Constancia de situación fiscal vigente.

vigente. Documento de posesión legal del predio .

. Cotización detallada del proyecto técnico.

del proyecto técnico. Padrón de usuarios de la unidad de riego.

La autoridad municipal revisará la viabilidad técnica de cada solicitud antes de autorizar el recurso. Este apoyo facilita el manejo sustentable del recurso hídrico en las zonas agrícolas de Querétaro.

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