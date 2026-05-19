Alumno que mató a dos maestras tenía vínculos con grupos incel; pudo ser adiestrado

Casi dos meses después del crimen cometido por Osmar “N”, el alumno de 15 años que mató a balazos a dos maestras en una escuela preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, las autoridades investigan posibles vínculos con grupos incel que pudieron haber adiestrado al joven.

Esta es una de las líneas de investigación del doble feminicidio ocurrido el pasado 24 de marzo de 2026, en la preparatoria Antón Makárenko. Te contamos los detalles de este caso.

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Fiscalía de Oaxaca revela vínculos entre Osmar “N” y grupos incel

Actualmente, la Fiscalía General del Estado en Michoacán mantienen abierta una investigación para determinar si Osmar “N” asesinó a sus dos profesoras motivado por terceros, en este caso, grupos incel.

¡Esto ya es alarmante! 😔⚠️ Un adolescente asesinó a dos profesoras en una escuela de Michoacán, después de publicar un mensaje en redes. La violencia “Incel” vuelve a generar alarma pic.twitter.com/k7ok5M8dRD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

Las investigaciones revelan que el joven de solo 15 años de edad pertenecía a grupos de Facebook, que compartían la ideología extremista incel.

De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, al parecer, una de las motivaciones principales de la violencia cometida por Osmar “N”, en contra de las profesoras era su ideología incel.

Por esta razón, los familiares de las víctimas solicitaron que se ampliaran los peritajes y se analizara el actuar de este joven, ya que sus actos denotan mucha violencia y alevosía.

“La maestra, de acuerdo al video, es atacada primeramente; posterior a la segunda agresión, este joven remata a la maestra ya estando en el suelo”, señaló Torre Piña.

La Fiscalía señala que el joven pudo actuar bajo la influencia de estos grupos e incluso ser adiestrado en el manejo del arma. Asimismo, las autoridades señalaron que hasta el momento, no han podido hallar el celular del joven.

¿Qué es la ideología incel?

El movimiento incel (celibato involuntario) es una comunidad en internet con discursos de misoginia extrema y odio en contra de las mujeres, a quienes culpan por su frustración sexual y emocional, las deshumanizan sistemáticamente.

Asimismo, los incel también desprecian a otros hombres por su superioridad, a quienes denominan como chads. Estos, son vistos como enemigos por su supuesto privilegio genético.

Alumno asesinó a dos maestras en preparatoria de Lázaro Cárdenas

El 24 de marzo de 2026, Osmar “N” ingresó tarde a su escuela preparatoria Antón Makárenko. En lugar de mochila, el adolescente ingresó armado con un fusil AR-15, un arma de uso exclusivo militar.

Osmar “N” se acercó a la recepción y le disparó por la espalda a una de las profesoras, Después, abrió fuego contra una segunda profesora, que intentó resguardarse detrás del mostrador. Las víctimas fueron identificadas como María Del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37.

Minutos después, alumnos y personal de la escuela arriesgaron sus vidas para desarmar y someter a Osmar “N”, a quien amarraron con una cuerda.

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