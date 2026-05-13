Existen casos en los que la persona desea “corregir” su nombre en el acta de nacimiento, y en Querétaro es posible realizar este trámite mediante una Aclaración Administrativa que ayuda a modificar errores ortográficos, mecanográficos menores u otros cambios sustanciales.

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Según su página, este procedimiento se puede llevar de manera presencial ante la Dirección Estatal del Registro Civil, o —en caso de errores de captura— en línea presentando únicamente la documentación que avale el nombre correcto.

Documentación para corregir tu nombre en el Acta de Nacimiento

Lo ideal es acudir a la Dirección Estatal del Registro Civil o a la oficialía donde se realizó el registro con la siguiente documentación:

Solicitud elaborada con firma del titular del acta en original

Documentos que acrediten la procedencia como Fe de Bautizo, pasaporte, CURP, Acta de Matrimonio, Certificado de estudios, Acta de nacimiento de familiares, etc; en original y con 2 copias

Acta de Matrimonio, Certificado de estudios, Acta de nacimiento de familiares, etc; en original y con 2 copias Identificación oficial del solicitante, en original y con 2 copias

Luego de presentada la solicitud se realiza un proceso llamado “anotación marginal en el acta”, con la que se emitirá tu documento con la corrección de errores.

Por otra parte, si la corrección se debe hacer solo en la digitalización, puedes solicitarla a través del portal de la Plataforma Nacional del Registro Civil.

¿Cuánto cuesta corregir tu nombre en el Acta de Nacimiento en Querétaro?

La corrección de datos, según la información de trámites del municipio de Querétaro, cuesta solo 1.5 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), equivalente a $175.97 pesos a través del:

Pago en Efectivo

Pago con Tarjeta de Crédito

Pago con Tarjeta de Débito

Cabe destacar que, en caso de los menores de edad, la solicitud debe ser realizada por los padres o tutores legales.

Asimismo, el tiempo del proceso puede tomar 3 días hábiles, dependiendo de la incorporación a la base de datos nacional y una vez corregida, el dato no podrá ser modificado posteriormente.