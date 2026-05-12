Pensión Bienestar 2026: estos son los apellidos que cobran su pago este miércoles 13 de mayo

La dispersión de las Pensiones para el Bienestar del bimestre mayo-junio 2026 arrancó el lunes 4 de mayo y avanza esta semana con un nuevo grupo de derechohabientes. El calendario opera por letra inicial del primer apellido, así que el día exacto de cobro depende de cómo te llamas.

Los recursos caen directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y permanecen disponibles desde la fecha asignada. No hace falta retirar el dinero ese mismo día: el saldo queda guardado en la cuenta hasta que el beneficiario decide usarlo.

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¿Qué apellidos cobran la Pensión Bienestar el miércoles 13 de mayo?

Este miércoles le toca el turno a un grupo concreto dentro del calendario escalonado que se extiende hasta el 27 de mayo. Las letras programadas para esta fecha son cuatro, y abarcan a derechohabientes de los cuatro programas activos del esquema de bienestar.

Los apellidos que cobran la Pensión Bienestar el miércoles 13 de mayo son los que comienzan con:

H

I

J

K

Quien no alcance a cobrar el día asignado conserva el monto en su tarjeta. El recurso no se pierde ni se reasigna, así que el beneficiario puede disponer de él cuando le resulte conveniente dentro del bimestre.

cómo-activar-tarjeta-Pensión-del-Bienestar.jpg Banco del Bienestar deposita este miércoles 13 a los apellidos con H, I, J y K (Getty Images)

¿Cuánto paga cada Pensión Bienestar en el bimestre mayo-junio 2026?

Los montos varían según el programa al que pertenece cada derechohabiente. La Pensión para Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante, el monto más alto del esquema.

La Pensión Mujeres Bienestar deposita 3 mil 100 pesos bimestrales a mexicanas de entre 60 y 64 años. La Pensión para Personas con Discapacidad, por su parte, transfiere 3 mil 300 pesos bimestrales a quienes cumplen los criterios de cobertura del programa.

El Programa de Madres Trabajadoras entrega 1 mil 650 pesos bimestrales a la mayoría de sus beneficiarias. Esta dispersión del bimestre mayo-junio implica un gasto público de más de 104 mil millones de pesos del erario federal.

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