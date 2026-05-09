Jalisco hace un importante anuncio sobre la Línea 5 y estas son las últimas novedades del lanzamiento

En el marco del desarrollo del proyecto sobre la Línea 5 Macro Aeropuerto, el Gobierno de Jalisco anunció el recibimiento de las primeras unidades eléctricas que formarán parte del nuevo sistema de transporte que circulará sobre la Carretera a Chapala. Los vehículos comenzarán pruebas en los próximos días antes de iniciar operaciones oficiales.

Las nuevas unidades buscan reforzar la conexión entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y distintos puntos de la ciudad, además de integrarse con otros sistemas de transporte masivo operados por SITEUR.

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¿Cómo serán los nuevos camiones eléctricos de la Línea 5?

Según lo revelado por el gobierno jalisciense, las primeras ocho unidades que llegaron a Guadalajara corresponden al modelo Luminus BZR de Volvo, un autobús totalmente eléctrico que fue adaptado para operar en Jalisco. De acuerdo con SITEUR, estas unidades forman parte de una flota total de 41 vehículos que darán servicio en la Línea 5.

Los autobuses cuentan con capacidad para 80 pasajeros y están equipados con distintas amenidades y sistemas de accesibilidad. Entre las principales características destacan:

Aire acondicionado

Puertos USB para carga de dispositivos

Sistema de videovigilancia

Espacio para equipaje

Rampa de acceso

Área para silla de ruedas

Piso podotáctil

Señalización braille

Amilcar López Zepeda, director general de SITEUR, explicó que las unidades tienen una autonomía aproximada de 370 kilómetros por carga y podrán incorporarse o salir del corredor de manera similar a lo que ocurre actualmente con algunas rutas del Macro Periférico.

La movilidad en Jalisco evoluciona con hechos.



Con la llegada de las primeras unidades 100% eléctricas para la Línea 5 Macro Aeropuerto, Jalisco da un paso firme hacia una movilidad más limpia, moderna y eficiente.



Estos nuevos autobuses, diseñados especialmente para nuestro… pic.twitter.com/WwFGSTzGDd — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) May 6, 2026

¿Cuál será el recorrido de la Línea 5 Macro Aeropuerto?

La nueva ruta tendrá nueve estaciones distribuidas sobre Carretera a Chapala en un trayecto de aproximadamente 32 kilómetros. El recorrido principal conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Periférico.

El proyecto también contempla ramales hacia puntos de alta afluencia como el Estadio Chivas, Expo Guadalajara y el Parque Agua Azul, lo que permitirá ampliar las conexiones de transporte en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Durante su primera etapa, la Línea 5 tendrá capacidad para movilizar alrededor de 27 mil pasajeros diariamente y se conectará con otros sistemas como Línea 1, Línea 4, Macro Calzada y Macro Periférico.

¿Qué otras novedades anunció Jalisco para el transporte público?

SITEUR informó que próximamente también llegarán nuevas unidades articuladas modelo Volvo 7800 Electric, las cuales reforzarán la operación de la Línea 5 con tecnología de cero emisiones.

La llegada de estos vehículos forma parte de una inversión estatal de 2 mil 305 millones de pesos anunciada anteriormente para renovar y ampliar la flota de transporte público en Jalisco. El proyecto incluye la adquisición de 203 unidades entre autobuses y trenes.

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