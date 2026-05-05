Aumentan las sanciones en Guadalajara por el mal manejo de residuos: el requisito que muchos comerciantes incumplen

Comerciantes de avenidas céntricas de Guadalajara enfrentan un operativo municipal que ya dejó decenas de infracciones en una sola jornada. Las acciones forman parte de Alerta Limpia Comercial, un programa enfocado en ordenar el manejo de basura en zonas de alta circulación.

La sorpresa para varios establecimientos llegó al momento de la inspección: la mayoría de las multas responde a un mismo incumplimiento, vinculado al mal manejo de residuos. El detalle marca la diferencia entre seguir operando o pagar una sanción.

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¿Cuál es el requisito por el que aumentan las sanciones a comerciantes en Guadalajara?

El operativo se desplegó en las avenidas Hidalgo y La Paz, dos corredores comerciales con fuerte movimiento diario. Inspectores municipales aplicaron 40 infracciones a negocios durante la jornada, incluso algunas alcanzaron los miles de pesos.

De ese total, 25 establecimientos fueron sancionados por no contar con un contrato de recolección de residuos, un requisito que exige la normativa municipal. La cifra equivale al 62.5% de las multas levantadas ese día.

El desglose por zona confirma el patrón. En Hidalgo se aplicaron 26 infracciones, 13 por esta causa, y en La Paz sumaron 14 sanciones, de las cuales 12 correspondieron a la misma falta.

Basura-acapulco-emergencia sanitaria (@ServPubAcapulco)

¿Qué hace el operativo en los corredores comerciales?

Las brigadas municipales no solo multan: también limpian. Durante la intervención retiraron 2.5 toneladas de residuos de la vía pública, con 1.5 toneladas concentradas en el tramo de Hidalgo entre López Mateos y Enrique Díaz de León.

La autoridad sumó otra acción al recorrido. 20 negocios firmaron compromisos de corresponsabilidad para ajustarse al reglamento y evitar nuevas sanciones en próximas visitas de inspección.

El despliegue se conecta con operativos previos en López Cotilla y Morelos, donde en la última semana fueron multados 63 establecimientos. El municipio anuncia que las revisiones continuarán de forma periódica en distintos puntos de la ciudad.

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