Es oficial: Congreso de Jalisco impulsa medida para bajar la tarifa del transporte en estos municipios

La diputada Brenda Carrera García informó que presentará un acuerdo legislativo ante el Congreso de Jalisco para reducir las tarifas del transporte público federal en algunos municipios del estado. La propuesta busca aliviar la carga económica que enfrentan más de 300 mil personas que diariamente utilizan este servicio.

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¿En qué municipios quieren bajar la tarifa del transporte público?

La iniciativa de Carrera García aspira a bajar la tarifa del transporte público para habitantes de estos municipios de Jalisco:

Tlajomulco de Zúñiga

El Salto

Ixtlahuacán de los Membrillos

La legisladora aseguró que su propuesta tiene la finalidad de establecer mecanismos que garanticen costos accesibles y equitativos a los usuarios, evitar incrementos desproporcionados y priorizar el derecho a la movilidad.

¿Cuánto pagan actualmente los usuarios y cuánto pagarían con la nueva tarifa?

Actualmente, los habitantes de colonias y localidades en estos municipios de Jalisco pagan entre 15 y 18 pesos por viaje en unidades de concesión federal, sin acceso a descuentos en transbordos y, en muchos casos, con un servicio deficiente, advirtió la legisladora durante la conferencia.

La propuesta de la legisladora plantea homologar el costo del pasaje federal de la siguiente manera:

Público en general: pasaje a 11 pesos

pasaje a 11 pesos Estudiantes y adultos mayores: tarifa preferencial de 5 pesos

tarifa preferencial de 5 pesos Transbordos: implementación de descuentos en las conexiones entre rutas

Además de la reducción en el costo, la iniciativa contempla mejorar la calidad del servicio para garantizar vehículos en buen estado y condiciones dignas para los usuarios en Jalisco.

La diputada Carrera García explicó que la problemática del transporte federal impacta a más de 300 mil personas en municipios periféricos, quienes no cuentan con los mismos beneficios que tienen los usuarios del transporte estatal. En ese sentido, presentó el acuerdo legislativo para que el gobierno de Jalisco solicite apoyo al gobierno federal en materia de transporte.

En este contexto, el diputado Alberto Alfaro García expresó su respaldo a la iniciativa y anunció que trabajará para lograr la homologación de tarifas, con el objetivo de que los costos en zonas periféricas sean equivalentes a los de la ciudad.

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