Guadalajara: lista de requisitos para obtener un tinaco o filtro de agua gratis mayo

¿Necesitas un tinaco? No pierdas la oportunidad de conseguir uno totalmente gratis para tu casa. Durante el mes de mayo sigue abierto el programa “Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua”, en el estado de Guadalajara.

Si estás interesado en obtener este beneficio, en adn Noticias, te contamos cómo puedes lograrlo.

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¿Cómo puedo obtener un tinaco gratis en Guadalajara? Requisitos y fechas clave

Durante todo el mes de mayo, el Gobierno de Guadalajara tiene disponibles tinacos y filtros de agua gratuitos mediante el programa “Apoyos para mejorar la calidad y la gestión del agua”. Los apoyos que contempla este programa social en Guadalajara son los siguientes:

Filtros de agua , lavables

, lavables Pastillas de cloro para tinaco y/o aljibe

Tinacos con capacidad de 450 litros

Tinacos con capacidad de 800 litros

Servicios de instalación, entre otros

Este beneficio está enfocado en zonas vulnerables, por lo que las familias que lo requieran deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial como el INE

CURP certificado

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses en Guadalajara

Ser persona adulta de 18 años y más

Tener la necesidad de apoyo para contar con servicios, bienes y/o insumos que permitan mejorar la calidad y gestión del agua en sus hogares.

También debes llenar el Formato de solicitud de apoyo el cual puedes encontrar en este ENLACE.

Los interesados deberán presentar su documentación completa en la Dirección de Programas Sociales Municipales, ubicadas en la calle 5 de febrero 249, colonia Las Conchas, en Guadalajara, Jalisco, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

¿Cuánto cuesta un tinaco de 1100 litros en pesos mexicanos?

Actualmente, los tinacos más buscados son los de 1,100 litros de capacidad. Aproximadamente, tienen un precio entre $2,000 y $5,500 pesos mexicanos, dependiendo de la marca.

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