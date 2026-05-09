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VIDEO: Hombre armado logra entrar al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.

El sujeto, que escapaba de la justicia estadounidense, entró al recinto e intentó esconderse en el sótano, pero los trabajadores lo entregaron a las autoridades.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

La tarde de este sábado 9 de mayo, un presunto delincuente ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., en Estados Unidos (EUA).

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Según información compartida por el embajador de México en EUA, Esteban Moctezuma Barragán, huía de la policía e intentó esconderse en el sótano del recinto.

Sin embargo, fue detenido sin que hubiera heridos gracias a la rápida respuesta y notificación de los trabajadores, quienes activaron el protocolo de emergencia.

El individuo, de nacionalidad estadounidense, irrumpió con un arma, sin embargo el actuar del personal evitó un desalojo total.

Debido a la preocupación de las familias de los colaboradores, el funcionario notificó que nadie resultó lastimado y aplaudió la serenidad con la que los colaboradores reaccionaron.

“Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención”,

—  señaló Esteban Moctezuma

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál huía de la policía y el estado en el que el sospechoso se encontraba.

Finalmente, el embajador reconoció y aplaudió la eficacia con la que el personal y las autoridades estadunidenses actuaron para controlar el incidente y que no pasara a mayores.

¿Qué es el Instituto Cultural Mexicano?

El Instituto Cultural Mexicano es un espacio dedicado a la difusión de la cultura mexicana y recibe visitantes de manera regular.

Tiene distintas sedes en el extranjero, por ejemplo, en Francia, San Antonio o España.

Aunque su ideal es proyectar la riqueza histórica y artística de nuestro país, también sirve como un puente diplomático y cultural con dichas regiones.

Dentro del recinto organizan exposiciones de pintura, fotografía, cine, literatura, teatro y hasta danza. Incluyen tanto a artistas de renombre como a los emergentes que se abren paso en el sector.

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