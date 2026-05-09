VIDEO: Hombre armado logra entrar al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.

La tarde de este sábado 9 de mayo, un presunto delincuente ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., en Estados Unidos (EUA).
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Según información compartida por el embajador de México en EUA, Esteban Moctezuma Barragán, huía de la policía e intentó esconderse en el sótano del recinto.
Sin embargo, fue detenido sin que hubiera heridos gracias a la rápida respuesta y notificación de los trabajadores, quienes activaron el protocolo de emergencia.
El individuo, de nacionalidad estadounidense, irrumpió con un arma, sin embargo el actuar del personal evitó un desalojo total.
Debido a la preocupación de las familias de los colaboradores, el funcionario notificó que nadie resultó lastimado y aplaudió la serenidad con la que los colaboradores reaccionaron.
“Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención”,— señaló Esteban Moctezuma
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál huía de la policía y el estado en el que el sospechoso se encontraba.
Finalmente, el embajador reconoció y aplaudió la eficacia con la que el personal y las autoridades estadunidenses actuaron para controlar el incidente y que no pasara a mayores.
¿Qué es el Instituto Cultural Mexicano?
El Instituto Cultural Mexicano es un espacio dedicado a la difusión de la cultura mexicana y recibe visitantes de manera regular.
Tiene distintas sedes en el extranjero, por ejemplo, en Francia, San Antonio o España.
Aunque su ideal es proyectar la riqueza histórica y artística de nuestro país, también sirve como un puente diplomático y cultural con dichas regiones.
Dentro del recinto organizan exposiciones de pintura, fotografía, cine, literatura, teatro y hasta danza. Incluyen tanto a artistas de renombre como a los emergentes que se abren paso en el sector.
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