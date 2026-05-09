VIDEO: Hombre armado logra entrar al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C.

La tarde de este sábado 9 de mayo, un presunto delincuente ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C., en Estados Unidos (EUA).

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Según información compartida por el embajador de México en EUA, Esteban Moctezuma Barragán, huía de la policía e intentó esconderse en el sótano del recinto.

Aviso a las familias de nuestro equipo del @MexCultureDC:



Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público.



Lo principal, es que nadie resultó herido.



Nuestro… pic.twitter.com/nOvDbQRLfU — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 9, 2026

Sin embargo, fue detenido sin que hubiera heridos gracias a la rápida respuesta y notificación de los trabajadores, quienes activaron el protocolo de emergencia.

El individuo, de nacionalidad estadounidense, irrumpió con un arma, sin embargo el actuar del personal evitó un desalojo total.

Debido a la preocupación de las familias de los colaboradores, el funcionario notificó que nadie resultó lastimado y aplaudió la serenidad con la que los colaboradores reaccionaron.

“Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención”, — señaló Esteban Moctezuma

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cuál huía de la policía y el estado en el que el sospechoso se encontraba.

Finalmente, el embajador reconoció y aplaudió la eficacia con la que el personal y las autoridades estadunidenses actuaron para controlar el incidente y que no pasara a mayores.

¿Qué es el Instituto Cultural Mexicano?

El Instituto Cultural Mexicano es un espacio dedicado a la difusión de la cultura mexicana y recibe visitantes de manera regular.

Tiene distintas sedes en el extranjero, por ejemplo, en Francia, San Antonio o España.

Aunque su ideal es proyectar la riqueza histórica y artística de nuestro país, también sirve como un puente diplomático y cultural con dichas regiones.

Dentro del recinto organizan exposiciones de pintura, fotografía, cine, literatura, teatro y hasta danza. Incluyen tanto a artistas de renombre como a los emergentes que se abren paso en el sector.