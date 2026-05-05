Es oficial: Jalisco confirma nuevo acueducto Chapala-Guadalajara

El Gobierno de Jalisco presentó ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. El anuncio llega ante el deterioro del sistema vigente —en operación desde hace cuatro décadas— que traslada el agua a través del canal de Las Pintas, tramo que recibe descargas de aguas residuales y agrícolas a lo largo de su trayecto y que genera pérdidas de hasta 30% del agua antes de llegar a la planta potabilizadora.

Las obras están previstas para iniciar a principios de 2027, condicionadas a las autorizaciones de CONAGUA y el Fondo Nacional de Infraestructura. Mirna Avilés, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, no se mostró muy optimista con el anuncio del gobernador Pablo Lemus y advirtió que sin la sustitución “vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque esto es algo que venimos arrastrando durante muchos años”.

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¿Qué tan contaminada está el agua en colonias de Guadalajara?

El Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) entregó al director general del SIAPA, Ismael Jáuregui, análisis de 42 muestras tomadas en 26 colonias del área metropolitana que detectaron material fecal —bacteria E. coli— y metales pesados: mercurio, plomo, hierro y nitratos. Las zonas más afectadas corresponden a las plantas potabilizadoras 1 de Miravalle y 2 de Zalatitán.

“Lo más alarmante es la ausencia de cloro, lo que representa un riesgo para la salud”, declaró María González Valencia, directora del IMDEC. Los estudios fueron respaldados metodológicamente por el ITESO y asociaciones internacionales, y apuntan a que aguas residuales se están mezclando con la red de agua potable sin tratamiento suficiente.

El IMDEC también exigió que el proyecto ejecutivo del nuevo acueducto se haga público, acusando que tanto la Comisión Estatal del Agua como la Secretaría de Gestión Integral del Agua se han negado a entregarlo.

¿Cuánto costará el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara?

El proyecto contempla una inversión de 10 mil millones de pesos bajo un esquema público-privado, en revisión con CONAGUA y el Fondo Nacional de Infraestructura. Adicionalmente, se anunció la ampliación de la Planta Potabilizadora número 1 en Miravalle con una inversión de 5 mil millones de pesos.

El nuevo acueducto reduciría el gasto energético de 850 a 250 millones de pesos anuales, un ahorro estimado de 609 millones de pesos por año.

Si vives en la zona metropolitana de Guadalajara, verifica si tu colonia pertenece a las plantas potabilizadoras Miravalle o Zalatitán y exige información al SIAPA.

⚠️💦 Lavado de tanques 💦



Con los trabajos de lavado de tanques el personal operativo remueve los sedimentos acumulados en la parte baja de los depósitos y estos materiales son extraídos con equipos vactor.



Posterior a esto se sanitiza el área y se procede con el llenado del… pic.twitter.com/SNJLGLFUfF — Siapagdl (@siapagdl) April 27, 2026

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