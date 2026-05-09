Es oficial en Quéretaro: la IA toma un lugar impensado en el Poder Judicial

En un paso histórico para la justicia en México y Latinoamérica, el Poder Judicial del Estado de Querétaro ha comenzado a implementar Inteligencia Artificial (IA) Generativa para la emisión de sentencias. Hasta el momento, este sistema ya ha procesado dos resoluciones: un divorcio incausado y un juicio ejecutivo mercantil relacionado con pagarés.

Bajo el nombre de SonIA, en homenaje a la magistrada en retiro Sonia Alcántara (quien en los años 90 impulsó la transición de máquinas de escribir a computadoras), este servidor no utiliza plataformas comerciales como ChatGPT o Gemini. Se trata de una infraestructura privada diseñada para garantizar la seguridad de los datos personales de los justiciables.

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La nueva IA que utiliza Querétaro

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola, detalló en entrevista para La Jornada la necesidad de esta transición ante el crecimiento desproporcionado de los litigios. Mientras que el personal judicial ha crecido apenas un 2% en la última década, la carga de trabajo ha escalado un 12%, acumulando hasta 700 mil promociones anuales en 83 juzgados.

“Un acordista tarda alrededor de hacer unos 15 acuerdos al día; con SonIA se emite un acuerdo cada minuto y medio. Esto es exponencial”, explicó Guerra Urbiola al medio citado. La herramienta actualmente asiste en el Juzgado Sexto Familiar y el Juzgado Noveno Civil, logrando documentos con alta precisión técnica tras seis meses de entrenamiento especializado en derecho mercantil y familiar.

Seguridad de la información y soberanía tecnológica

A diferencia de otros modelos, Querétaro realizó una inversión cercana a los 17 millones de pesos para adquirir infraestructura propia. El magistrado subrayó que está estrictamente prohibido el uso de nubes externas por la delicadeza de los expedientes judiciales.

Infraestructura: Un servidor físico propio enfriado por aire.

Un servidor físico propio enfriado por aire. Marco Legal: El 24 de octubre de 2025 se publicaron los lineamientos para el uso ético y seguro de la IA en el periódico oficial La Sombra de Arteaga .

El 24 de octubre de 2025 se publicaron los lineamientos para el uso ético y seguro de la IA en el periódico oficial . Criterio Humano: La IA coadyuva y asiste en la construcción de los documentos, pero la decisión final y las consecuencias legales recaen exclusivamente en la jueza o el juez.

Hacia una justicia digital y sin papel

Además de la velocidad, la digitalización busca reducir el impacto ambiental y los costos operativos; actualmente, el Poder Judicial de Querétaro utiliza 11 millones de hojas de papel al año.

El reto es expandir el entrenamiento de SonIA a otros tipos de juicios, demostrando a otros estados que la IA, utilizada de manera responsable, es la herramienta necesaria para responder a la demanda de una justicia pronta y expedita en México.

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